РУСЛАНОВА Лидия Андреевна

Певица, заслуженная артистка РСФСР (1942).

Родилась в селе Чернавка Саратовской области. Профессиональную деятельность начала с 1917 г., в годы Гражданской войны выступала с исполнением русских народных песен перед красноармейцами. Позже была артисткой театрального бюро Центрального дома Красной Армии и музыкально-эстрадного управления Государственного объединения музыкально-эстрадных и цирковых предприятий. В годы Великой Отечественной войны выступала с исполнением русских народных песен во фронтовых концертных бригадах. Первое выступление Руслановой перед бойцами состоялось в июле 1941 г. в районе Ельни. Певица неоднократно выезжала в блокадный Ленинград и на передовые позиции многих других фронтов. Особенной популярностью в ее исполнении пользовались песни «Валенки», «По долинам и по взгорьям...», «Партизан Железняк». В 1944 г. Русланова на свои личные сбережения приобрела боевую технику для минометной батареи. Свою эстрадно-концертную деятельность певица продолжила и после войны.