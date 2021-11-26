ПТУШКО Александр Лукич (наст. фам. Птушкин)

Рос. ки­но­ре­жис­сёр.

В 1923–26 учил­ся в Моск. ин-те нар. хо­зяй­ст­ва. Ра­бо­тал те­ат­раль­ным ху­дож­ни­ком, жур­на­ли­стом, ак­тё­ром, кон­ст­рук­то­ром ку­кол. С 1927 ре­жис­сёр, ху­дож­ник ком­би­ни­ров. съё­мок ки­но­сту­дии «Мос­фильм» (в 1939–41 ди­рек­тор ху­дож.- про­из­водств. объ­еди­не­ния). В 1928– 1931 соз­дал се­рию ко­мич. ани­мацион­ных филь­мов, объ­е­ди­нён­ных фи­гу­рой про­ста­ка-про­ле­та­рия Бра­тиш­ки­на. В 1932 по­ста­вил пер­вый зву­ко­вой ани­мац. ф. «Вла­сте­лин бы­та». Экс­пе­ри­мен­та­тор, один из за­чи­на­те­лей отеч. объ­ём­ной ани­ма­ции, вы­пус­тил филь­мы «Но­вый Гул­ли­вер» (1935, по Дж. Свиф­ту, пр. Мкф в Ве­не­ции), где ку­коль­ные пер­со­на­жи со­су­ще­ст­во­ва­ли с ак­тё­ром, и «Зо­ло­той клю­чик» (1939, по А.Н. Тол­сто­му ), в ко­то­ром при­ме­нил но­ва­тор­ские ме­то­ды ком­би­ни­ров. съё­мок. Со 2-й пол. 1940-х гг. ста­вил ки­но­сказ­ки: «Ка­мен­ный цве­ток» (1946, Гос. пр. СССР, 1947; пр. Мкф в Кан­не), «Сад­ко» (1953, пр. Мкф в Ве­не­ции), «Сам­по» (1959), «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не» (1967), «Рус­лан и Люд­ми­ла» (1973). Сре­ди др. филь­мов: ки­но­по­весть «Три встре­чи» (1948, совм. с В.И. Пу­дов­ки­ным и С.И. Ют­ке­ви­чем), бы­ли­на «Илья Му­ро­мец» (1956), ро­ман­тич. фан­та­зия «Алые па­ру­са» (1961), дет­ская экс­цен­трич. ко­ме­дия «Сказ­ка о по­те­рян­ном вре­ме­ни» (1964). Ани­мац. филь­мы: «Сказ­ка о ры­ба­ке и рыб­ке» (1937), «Ве­сё­лые му­зы­кан­ты» (1938). Ху­дож. ру­ко­во­ди­тель иг­ро­вых филь­мов «Друг мой, Коль­ка!» (1961), «Бей, ба­ра­бан!» (1962), «Вий» (1967, за­вер­шил съём­ки, на­ча­тые К.В. Ер­шо­вым и Г.Б. Кро­па­чё­вым). Вы­сту­пал так­же как сце­на­рист. В 1944–46 ди­рек­тор ки­но­сту­дии «Со­юз­мульт­фильм». С 1960 ху­дож. ру­ко­во­ди­тель творч. объ­е­ди­не­ния дет­ских филь­мов при «Мос­филь­ме». В 1932–49 зав. ка­фед­рой ху­дож. ф-та ВГИКа.

Сочинения:

Ком­би­ни­ро­ван­ные и трю­ко­вые ки­но­съем­ки. М., 1948 (совм. с Н.С. Рен­ко­вым);

«Чу­де­са» ки­но. М., 1949.

Автор статьи: А.В. Шпа­гин.