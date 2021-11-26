ПТУШКО Александр Лукич (наст. фам. Птушкин)
Рос. кинорежиссёр.
В 1923–26 учился в Моск. ин-те нар. хозяйства. Работал театральным художником, журналистом, актёром, конструктором кукол. С 1927 режиссёр, художник комбиниров. съёмок киностудии «Мосфильм» (в 1939–41 директор худож.- производств. объединения). В 1928– 1931 создал серию комич. анимационных фильмов, объединённых фигурой простака-пролетария Братишкина. В 1932 поставил первый звуковой анимац. ф. «Властелин быта». Экспериментатор, один из зачинателей отеч. объёмной анимации, выпустил фильмы «Новый Гулливер» (1935, по Дж. Свифту, пр. Мкф в Венеции), где кукольные персонажи сосуществовали с актёром, и «Золотой ключик» (1939, по А.Н. Толстому), в котором применил новаторские методы комбиниров. съёмок. Со 2-й пол. 1940-х гг. ставил киносказки: «Каменный цветок» (1946, Гос. пр. СССР, 1947; пр. Мкф в Канне), «Садко» (1953, пр. Мкф в Венеции), «Сампо» (1959), «Сказка о царе Салтане» (1967), «Руслан и Людмила» (1973). Среди др. фильмов: киноповесть «Три встречи» (1948, совм. с В.И. Пудовкиным и С.И. Юткевичем), былина «Илья Муромец» (1956), романтич. фантазия «Алые паруса» (1961), детская эксцентрич. комедия «Сказка о потерянном времени» (1964). Анимац. фильмы: «Сказка о рыбаке и рыбке» (1937), «Весёлые музыканты» (1938). Худож. руководитель игровых фильмов «Друг мой, Колька!» (1961), «Бей, барабан!» (1962), «Вий» (1967, завершил съёмки, начатые К.В. Ершовым и Г.Б. Кропачёвым). Выступал также как сценарист. В 1944–46 директор киностудии «Союзмультфильм». С 1960 худож. руководитель творч. объединения детских фильмов при «Мосфильме». В 1932–49 зав. кафедрой худож. ф-та ВГИКа.
Сочинения:
Комбинированные и трюковые киносъемки. М., 1948 (совм. с Н.С. Ренковым);
«Чудеса» кино. М., 1949.
Автор статьи: А.В. Шпагин.