ПОРЕТ АЛИСА ИВАНОВНА
ПОРЕТ АЛИСА ИВАНОВНА - российский живописец и график.
Училась в Петрограде - в Рисовальной школе ОПХ (1917-1919), во Вхутемасе - Вхутеине (1920-1925) у К.С. Петрова-Водкина, А.Е. Карева. Член объединений «Круг художников» (1926-1927), «Мастера аналитического искусства» (МАИ, с 1926), «Октябрь» (1929-1930), АХР (1930-1932). Среди работ - портрет искусствоведа А.М. Паппе (1924 год, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск), «Семейный портрет», «Девка-чернавка» (обе - 1937 год, Каракалпакский музей искусств, Нукус). В 1927 году вместе с другими учениками П.Н. Филонова участвовала в оформлении Дома печати в Ленинграде и в иллюстрировании издания «Калевалы» (1932-1933). Вместе с Т.Н. Глебовой написала картину «Дом в разрезе» («Разрез нашего дома», 1931 год; сохранилась частично, Ярославский художественный музей) в стилистике аналитического искусства и в 1970-е годы оформила ряд книг. Была дружна с Д.И. Хармсом, А.И. Введенским, Д.Д. Шостаковичем, М.В. Юдиной. Сотрудничала с журналами «Ёж» и «Чиж», иллюстрировала детские книги с 1927 года, также исполняла акварели («Селигер», 1929 год; «Летний сад», 1-я половина 1930-х годов; серия «Семь смертных грехов», Музей изобразительных искусств Республики Карелия). С 1945 года жила в Москве, писала картины в реалистических традициях: «Художник и его модели. Автопортрет» (1958), «Вечно Золотой Бах» (1962 год, Музей изобразит. искусств Республики Карелия), ряд портретов З.А. Долухановой (1960-е годы; там же и в других собраниях).
Сочинения:
Воспоминания о Д. Хармсе // Панорама искусств. М., 1980. Вып. 3;
Записки, рисунки, воспоминания. М., 2012.