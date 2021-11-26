ПОПЛАВСКИЙ БОРИС ЮЛИАНОВИЧ
ПОПЛАВСКИЙ БОРИС ЮЛИАНОВИЧ - русский писатель, литературный и художественный критик.
Родился в семье музыкантов. В конце 1920 года эмигрировал в Константинополь, где вместе с В.А. Дукельским основал константинопольский «Цех поэтов». С 1921 года в Париже, в 1922-1924 годы в Берлине. Занимался живописью в частной художественной академии «Ла Гранд-Шомьер» (1921), учился на историко-филологическом факультете Сорбонны.
Дебютировал как поэт в 1920 году. В эмиграции публиковался с 1928 года в журналах «Воля России», «Современные записки», «Числа», «Звено», в газете «Последние новости». Единственный прижизненный сборник стихов Поплавского - «Флаги» (1931). Принимал активное участие в литературной жизни русского зарубежья, выступая на заседаниях «Зелёной лампы» З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского, литературные объединения «Кочевье» и другие. Поэтическое творчество Поплавского было высоко оценено крупнейшими эмигрантскими критиками, в том числе Г.В. Ивановым, Г.В. Адамовичем, К.В. Мочульским, В.В. Вейдле, Ю.К. Терапиано. Начинавший как ученик русских футуристов, Поплавский уже в середине 1920-х годов обратился к сюрреализму. Испытал влияние французской поэзии (его называли «русским Рембо»), был связан с парижскими школами живописи 1920-1930-х годов. Поэзия Поплавского, пронизанная символикой и мистико-религиозными мотивами, обнаруживает свою связь с русской культурной традицией, с литературой Серебряного века. В 1926-1932 годы работал над романом «Аполлон Безобразов» (частично опубликован в 1930-1934 годы, полностью - в 1992 году), отразившим опыт эмигрантской жизни. Работа над второй частью задуманной трилогии - романом «Домой с небес» (частично опубликован в 1936-1938 годы; полностью отдельное издание - 1993 года) - велась до самой смерти Поплавского. Третья часть - «Апокалипсис Терезы» - осталась незавершённой. Существенной частью литературного наследия Поплавского стали дневники, отразившие его философские, религиозные и творческие искания.
Сочинения:
Снежный час. Париж, 1936;
В венке из воска. Париж, 1938;
Из дневников (1928-1935). Париж, 1938;
Дирижабль неизвестного направления. Париж, 1965;
Собр. соч. Berk., 1980-1981. Т. 1-3;
Под флагом звездным. СПб., 1993;
Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма. М., 1996;
Покушение с негодными средствами. М.;
Дюссельдорф, 1997;
Дадафония. М., 1999;
Автоматические стихи. М., 1999;
Сочинения. СПб., 1999;
Орфей в аду: Неизвестные поэмы, стихотворения и рисунки. М., 2009.