ПОПЛАВСКИЙ БОРИС ЮЛИАНОВИЧ

ПОПЛАВСКИЙ БОРИС ЮЛИАНОВИЧ - русский писатель, литературный и художественный критик.

Ро­дил­ся в се­мье му­зы­кан­тов. В конце 1920 года эмиг­ри­ро­вал в Кон­стан­ти­но­поль , где вме­сте с В.А. Ду­кель­ским ос­но­вал кон­стан­ти­но­поль­ский «Цех по­этов». С 1921 года в Па­ри­же, в 1922-1924 годы в Бер­ли­не. За­ни­мал­ся жи­во­пи­сью в ча­ст­ной ху­дожественной ака­де­мии «Ла Гранд-Шомь­ер» (1921), учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Сор­бон­ны.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1920 году. В эмиг­ра­ции пуб­ли­ко­вал­ся с 1928 года в жур­на­лах «Во­ля Рос­сии», «Со­вре­мен­ные за­пис­ки», «Чис­ла», «Зве­но», в газете «По­след­ние но­во­сти». Един­ст­вен­ный при­жиз­нен­ный сборник сти­хов Поплавского - «Фла­ги» (1931). При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в литературной жиз­ни русского за­ру­бе­жья, вы­сту­пая на за­се­да­ни­ях «Зе­лё­ной лам­пы» З.Н. Гип­пи­ус и Д.С. Ме­реж­ков­ско­го , литературные объ­е­ди­не­ния «Ко­че­вье» и другие. По­этическое твор­че­ст­во Поплавского бы­ло вы­со­ко оце­не­но круп­ней­ши­ми эмиг­рант­ски­ми кри­ти­ка­ми, в том числе Г.В. Ива­но­вым, Г.В. Ада­мо­ви­чем, К.В. Мо­чуль­ским, В.В. Вейд­ле, Ю.К. Те­ра­пиа­но. На­чи­нав­ший как уче­ник русских фу­ту­ри­стов, Поплавский уже в середине 1920-х годов об­ра­тил­ся к сюр­реа­лиз­му . Ис­пы­тал влия­ние французской по­эзии (его на­зы­ва­ли «рус­ским Рем­бо»), был свя­зан с па­риж­ски­ми шко­ла­ми жи­во­пи­си 1920-1930-х годов. По­эзия Поплавского, про­ни­зан­ная сим­во­ли­кой и мис­ти­ко-ре­лигиозными мо­ти­ва­ми, об­на­ру­жи­ва­ет свою связь с русской куль­тур­ной тра­ди­ци­ей, с литературой Се­реб­ря­но­го ве­ка. В 1926-1932 годы ра­бо­тал над ро­ма­ном «Апол­лон Без­обра­зов» (час­тич­но опубликован в 1930-1934 годы, пол­но­стью - в 1992 году), от­ра­зив­шим опыт эмиг­рант­ской жиз­ни. Ра­бо­та над вто­рой ча­стью за­ду­ман­ной три­ло­гии - ро­ма­ном «До­мой с не­бес» (час­тич­но опубликован в 1936-1938 годы; пол­но­стью отдельное издание - 1993 года) - ве­лась до са­мой смер­ти Поплавского. Тре­тья часть - «Апо­ка­лип­сис Те­ре­зы» - ос­та­лась не­за­вер­шён­ной. Су­ще­ст­вен­ной ча­стью литературного на­сле­дия Поплавского ста­ли днев­ни­ки, от­ра­зив­шие его фи­лософские, ре­лигиозные и твор­че­ские ис­ка­ния.

Сочинения:

Снеж­ный час. Па­риж, 1936;

В вен­ке из вос­ка. Па­риж, 1938;

Из днев­ни­ков (1928-1935). Па­риж, 1938;

Ди­ри­жабль не­из­вест­но­го на­прав­ле­ния. Па­риж, 1965;

Собр. соч. Berk., 1980-1981. Т. 1-3;

Под фла­гом звезд­ным. СПб., 1993;

Не­из­дан­ное: Днев­ни­ки, ста­тьи, сти­хи, пись­ма. М., 1996;

По­ку­ше­ние с не­год­ны­ми сред­ст­ва­ми. М.;

Дюс­сель­дорф, 1997;

Да­да­фо­ния. М., 1999;

Ав­то­ма­ти­че­ские сти­хи. М., 1999;

Со­чи­не­ния. СПб., 1999;

Ор­фей в аду: Не­из­вест­ные по­эмы, сти­хо­тво­ре­ния и ри­сун­ки. М., 2009.