ПОЛЯКИН МИРОН БОРИСОВИЧ

ПОЛЯКИН МИРОН БОРИСОВИЧ - российский скрипач, заслуженный деятель искусств РСФСР (1940).

В 1905-1908 годы учил­ся в ки­ев­ской Музыкально-дра­ма­тической шко­ле H.В. Лы­сен­ко у E.H. Вон­сов­ской, в 1908-1917 годы - в Санкт-Пе­тербургской (Пет­роградской) консерватории по клас­су Л.С. Ау­эра (курс не окон­чил). В 1917-1926 годы га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы, в США и Мек­си­ке; в 1922 году де­бю­ти­ро­вал в Нью-Йор­ке, в 1925 году по­лу­чил 1-ю пре­мию на Все­мир­ном кон­кур­се скри­пачей в США. В 1926-1927 годы вер­нул­ся в СССР. Скри­пач яр­ко вы­ра­жен­но­го ро­ман­тического на­прав­ле­ния; его иг­ра от­ли­ча­лась стра­ст­но­стью и глу­бо­кой эмо­цио­наль­но­стью. Профессор Ле­нинградской (с 1928) и Московской (с 1936) кон­сер­ва­то­рий; в чис­ле уче­ни­ков - М.И. Фих­тен­гольц, Е.Г. Ги­лельс, М.С. Ко­зо­лу­по­ва. Сре­ди не­мно­го­численных ау­дио­за­пи­сей - Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром А.К. Гла­зу­но­ва (1939 год, ди­ри­жёр А.И. Ор­лов), Со­на­та для скрип­ки и фортепиано opкестр 47 A-dur («Крей­це­ро­ва») Л. ван Бет­хо­ве­на (1938 год, с А.Б. Дья­ко­вым).