ПОКРОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ПОКРОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский фи­ло­лог-клас­сик, академик АН СССР (1929).

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1891); уче­ник Ф.Ф.Фор­ту­на­то­ва и В.Ф. Мил­ле­ра . Ра­бо­тал в Московском университете (1894-1930 годы; с 1901 года профессор ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­че­ско­го, за­тем эт­но­ло­го-лин­гвис­тического факультета). В 1900-1904 и 1910-1919 годы чи­тал лек­ции на Московских выс­ших жен­ских кур­сах. В 1923-1930 годы председатель ан­тич­ной сек­ции РАНИОН. Один из со­зда­те­лей клас­сического от­де­ле­ния Московского института фи­ло­со­фии, литературы и ис­то­рии (1934), в 1935-1939 годы за­ве­до­вал в нём ка­фед­рой клас­сической фи­ло­ло­гии. До 1938 года так­же ра­бо­тал в Московском государственном пе­да­го­ги­че­ском институте имени В.И. Ле­ни­на. В 1940-1941 годы заведующий ан­тич­ным сек­то­ром ИМЛИ.

Лин­гвис­тические тру­ды Покровского по­свя­ще­ны срав­нительно-ис­то­рическим ис­сле­до­ва­ни­ям лек­сического со­ста­ва ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков, на ос­но­ва­нии ко­то­рых он стре­мил­ся по­стро­ить об­щую се­ма­сио­ло­гию. Они по­ло­жи­ли на­ча­ло се­ма­сио­ло­гическим ис­сле­до­ва­ни­ям в отеческом язы­ко­зна­нии. Покровский внёс вклад в тео­рию се­ма­сио­ло­гии, уче­ние о сло­во­об­ра­зо­ва­нии.

Ис­поль­зуя ме­тод срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ско­го ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, Покровский ус­та­нав­ли­вал сис­тем­ные свя­зи ме­ж­ду ан­тич­ной и но­вой ев­ропейской литературой; в ча­ст­но­сти, про­сле­жи­вал влия­ние ан­тич­ных ав­то­ров (Вер­ги­лия, Ови­дия, Плав­та, Те­рен­ция, Го­ме­ра и других) в твор­че­ст­ве У. Шек­спи­ра, Моль­е­ра, А.С. Пуш­ки­на и других, в русском фольк­ло­ре («Ди­до­на Вер­ги­лия и Дез­де­мо­на Шек­спи­ра» (1902), «Пуш­кин и рим­ские ис­то­ри­ки» (1909), «Го­мер и рус­ский фольк­лор, дра­ма­ти­че­ские и ора­тор­ские эле­мен­ты в по­эмах Го­ме­ра» (1929), «Пе­тро­ний и рус­ский фольк­лор» (1930), «Ме­нандр и его рим­ские под­ра­жа­те­ли» (1934), «Пуш­кин и ан­тич­ность» (1939) и другие). Ав­тор книг «Очер­ки по срав­ни­тель­ной ис­то­рии ли­те­ра­ту­ры» (1905), «Ис­то­рия рим­ской ли­те­ра­ту­ры» (1942) и другие. Ре­дак­тор пер­вых пол­ных пе­ре­во­дов на русский язык коме­дий Плав­та (том 1-3, 1935-1937 годы), Те­рен­ция (1934). Внёс вклад в тео­рию ху­дожественного пе­ре­во­да. Сре­ди других со­чи­не­ний - тру­ды, по­свя­щён­ные по­ли­тическим со­чи­не­ни­ям Ари­сто­те­ля («К во­про­су об ав­то­ре но­во­от­кры­то­го трак­та­та Athenaíon poli­teía» (1892), «Этю­ды по афин­ской по­ли­тии Ари­сто­те­ля» (1893) и другие).

Сочинение:

Из­бран­ные ра­бо­ты по язы­ко­зна­нию. М., 1959.