ПОКРАСС

ПОКРАСС - российские му­зы­кан­ты, бра­тья.

Дмит­рий Яков­ле­вич (26.10(7.11). 1899, Ки­ев - 20.12.1978, Мо­ск­ва), ком­по­зи­тор, эс­т­рад­ный ди­ри­жёр, народный артист СССР (1975). В 1913-1917 годы учил­ся в Санкт-Пе­тербургской (Пет­роградской) консерватории как пиа­нист у М.И. Ге­ле­ве­ра. В 1917 году вер­нул­ся в Ки­ев, ра­бо­тал ак­ком­па­ниа­то­ром в эс­т­рад­ных кон­цер­тах, со­чи­нял ро­ман­сы и пес­ни для ар­ти­стов варь­е­те. В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов слу­жил в по­лит­от­де­ле 1-й Кон­ной ар­мии, на­пи­сал «Марш Бу­дён­но­го» (сло­ва А.А. Д’Актиля, 1920 год) - од­ну из пер­вых советских мас­со­вых пе­сен, полу­чив­ших все­на­род­ную из­вест­ность. В 1923-1926 годы главный ди­ри­жёр и заведующий музыкальной ча­стью московских те­ат­ров «Па­лас» и «Эр­ми­таж», в 1926-1936 годы - Московского мю­зик-хол­ла, в 1936-1972 годы ру­ко­во­ди­тель эс­т­рад­но­го ор­ке­ст­ра Центрального до­ма куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков. С 1932 года со­труд­ни­чал с бра­том Дании­лом («бра­тья По­красс»), вме­сте с ко­то­рым на­пи­сал пес­ни - «Кон­но­армей­ская» (к фильму «Ра­бо­че-кре­сть­ян­ская», сло­ва А.А. Сур­ко­ва, 1936 год), «Мо­ск­ва май­ская» (к фильму «Два­дца­тый май», сло­ва В.И. Ле­бе­де­ва-Ку­ма­ча, 1937 год), «Про­ща­ние» («Про­щаль­ная ком­со­моль­ская», сло­ва М.В. Иса­ков­ско­го), «Ес­ли зав­тра вой­на» (сло­ва Ле­бе­де­ва-Ку­ма­ча; все 1938 год), «Марш тан­ки­стов», «Три тан­ки­ста» (обе - к фильму «Трак­то­ри­сты», сло­ва Б.С. Лас­ки­на), мар­ши - «Марш же­лез­но­до­рож­ни­ков», «Марш тек­стиль­щи­ков», «Марш ста­ле­ва­ров», «Марш ар­тил­ле­ри­стов» и другие. По­сле смер­ти Да­нии­ла со­чи­нил пес­ни «Марш мо­то­пе­хо­ты» (сло­ва Е.А. Дол­ма­тов­ско­го , 1957 год), «На уче­нье, как в сра­же­нье» (сло­ва О.Я. Ко­лы­че­ва, 1973 год), «Ве­ли­кий го­род» («Пес­ня о Мо­ск­ве», сло­ва А. При­шель­ца, 1974 год), «Марш БАМ» (сло­ва M.M. Вер­ши­ни­на, 1975 год) и другие. Государственная премия СССР (1941).

Да­ни­ил Яков­ле­вич (17(30).11. 1905, Ки­ев - 16.4.1954, Мо­ск­ва), ком­по­зи­тор, эс­т­рад­ный ди­ри­жёр. В 1917-1921 годы учил­ся в Ки­ев­ской консерватории как пиа­нист у С.В. Тар­нов­ско­го и Ф.М. Блу­мен­фель­да. С 1921 года в Мо­ск­ве, брал уро­ки ком­по­зи­ции у Н.А. Ро­слав­ца. Вме­сте с бра­том Дмит­ри­ем ра­бо­тал в те­ат­ре ми­ниа­тюр «Па­лас», в 1936-1951 годы так­же ру­ко­во­дил эс­т­рад­ным ор­ке­ст­ром Центрального до­ма куль­ту­ры же­лез­но­до­рож­ни­ков, со­чи­нял вме­сте с ним мас­со­вые пес­ни.

Са­му­ил Яков­ле­вич (1897 год, Ки­ев - 15.9.1939, Нью-Йорк), ком­по­зи­тор, пиа­нист. В 1913-1917 годы учил­ся в Санкт-Пе­тербургской (Пет­роградской) консерватории как пиа­нист у М.И. Ге­ле­ве­ра. С 1913 года со­чи­нял ро­ман­сы. В 1917-1923 годы жил в Кие­ве, вы­сту­пал как эс­т­рад­ный пиа­нист и ак­ком­па­ниа­тор. В 1920 году на­пи­сал марш «Крас­ная ар­мия всех силь­ней» («Бе­лая ар­мия, чёр­ный ба­рон», сло­ва П. Гри­горь­е­ва). В 1924 году эмиг­ри­ро­вал в Бер­лин. В 1927-1928 годы жил в Па­ри­же, за­тем в США, в 1934-1939 годы ра­бо­тал в Гол­ли­ву­де . Ав­тор му­зы­ки к 14 филь­мам, в том числе «Три муш­ке­тё­ра» (по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность в СССР) и «Прин­цес­соч­ка» (оба 1939).

О брать­ях Покрасс снят до­ку­мен­таль­ный фильм «Жизнь в рит­ме мар­ша. Са­га о По­крас­сах» (2008).

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