ПИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ПИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский гра­фик.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Окон­чил Вят­ское ху­дожественно-промышленное училище, учил­ся во Вху­те­ма­се - Вху­теи­не в Мо­ск­ве (1921-1930 годы) у ПиковЯ. Пав­ли­но­ва , Л.А. Бру­ни и В.А. Фа­вор­ско­го, ока­зав­ше­го на Пикова осо­бое влия­ние.

Совместно с Фа­вор­ским при­ни­мал уча­стие в оформ­ле­нии книг и вос­при­нял от не­го мощ­ную пла­сти­ку чёр­но-бе­лых ком­по­зи­ций, раз­ви­тую про­стран­ст­вен­ность, фи­лософскую мно­го­знач­ность об­ра­зов. Оформ­лял из­да­ния отечественной и за­ру­беж­ной клас­си­ки, в том числе литературы Вос­то­ка.

Неж­ные очер­та­ния фи­гур и му­зы­каль­ность рит­мов ха­рак­те­ризу­ют его гра­вю­ры к «Со­чи­не­ни­ям» А. Фи­рен­цуо­лы (1933 год), изящ­ной клас­сич­но­стью кон­ту­ров от­ме­че­ны ил­лю­ст­ра­ции к ан­то­ло­гии «Ли­ри­ка древ­ней Эл­ла­ды» (1934 год), ви­тие­ва­той изо­щрён­но­стью - ми­ниа­тю­ры к «Ли­ри­ке» Ха­фи­за (1934 год; все - издательство «Academia»). Сре­ди других ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных им про­из­ве­де­ний: армянский эпос «Да­вид Са­сун­ский» (1939-1940-е годы), «Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра» У. Шек­спи­ра (1944 год), «Илиа­да» Го­ме­ра (1949 год), тра­ге­дии Со­фок­ла (1954 год) и Эс­хи­ла (1956 год).

Вме­сте с Фа­вор­ским в 1950-1952 годах оформ­лял «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве» (сю­жет­ная за­став­ка, кон­цов­ка, бу­к­ви­цы и так далее).

Вер­ши­на твор­че­ст­ва Пикова - цикл кси­ло­гра­фий к «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те (1961 год).

Книж­ная гра­фи­ка Пиков от­ме­че­на глу­бо­ким про­ник­но­ве­ни­ем в смысл ав­тор­ско­го по­ве­ст­во­ва­ния, она «без ка­ких-ли­бо ор­на­мен­таль­ных ухищ­ре­ний пе­ре­да­ёт стиль про­из­ве­де­ния» (Фа­вор­ский). За­ни­мал­ся так­же ак­ва­ре­лью и мо­ну­мен­таль­ной рос­пи­сью.

Ав­тор се­рии эс­там­пов «Раз­гром не­мец­ких войск под Мо­ск­вой» (1940-е годы), порт­ре­тов Т.С. Гри­ца, М.И. Ба­ба­но­вой (оба 1932 года), Б. Шоу (1943 год), А.Н. Ра­ди­ще­ва (1949 год), У. Шек­спи­ра (1959 год) и других, ко­то­рым свой­ст­вен­на ост­роп­си­хо­ло­гическая об­раз­ная ха­рак­те­ри­сти­ка.

За­ни­мал­ся экс­либ­ри­сом.