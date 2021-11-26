ОДУЛОК ТЭКИ

ОДУЛОК ТЭКИ - юка­гир­ский пи­са­тель.

Пи­сал на русском языке. Из се­мьи охот­ни­ка. Окон­чил ЛГУ (1931). Пе­ча­тал­ся с 1927 года. Ав­тор кни­ги эт­но­гра­фических очер­ков «На Край­нем Се­ве­ре» (1933), ос­но­ван­ной на ма­те­риа­ле экс­пе­ди­ции по Верх­ней Ко­лы­ме; по­вес­ти «Жизнь Им­те­ур­ги­на Стар­ше­го» (1934) о до­ре­во­люционном бы­те чу­котского на­ро­да , на­пи­сан­ной при уча­стии С.Я. Мар­ша­ка и сни­скав­шей вы­со­кую оцен­ку М. Горь­ко­го . Аре­сто­ван 30 апреля 1937 года; реа­би­ли­ти­ро­ван в 1955 году.