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ОДУЛОК ТЭКИ
ОДУЛОК ТЭКИ - юкагирский писатель.
Писал на русском языке. Из семьи охотника. Окончил ЛГУ (1931). Печатался с 1927 года. Автор книги этнографических очерков «На Крайнем Севере» (1933), основанной на материале экспедиции по Верхней Колыме; повести «Жизнь Имтеургина Старшего» (1934) о дореволюционном быте чукотского народа, написанной при участии С.Я. Маршака и снискавшей высокую оценку М. Горького. Арестован 30 апреля 1937 года; реабилитирован в 1955 году.
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