НУРПЕИСОВА ДИНА
НУРПЕИСОВА ДИНА - казахский традиционный музыкант, домбристка, народный артист Казахской ССР (1944).
Дочь кочевника-скотовода Кенже из рода Торе. Игре на домбре училась у отца, в 1870-1878 годах (до замужества) - у Курмангазы, которого нередко сопровождала в поездках по аулам, где происходили состязания известных домбристов. Прославилась как кюйши, то есть автор и исполнитель программных пьес - кюев для домбры. Будучи матерью более 10 детей, ездила по Западному Казахстану, исполняя кюи других мастеров и свои собственные. С 1937 года жила с семьёй в Алма-Ате. Автор кюев «Каракаска-ат» (о скакуне, подаренном ей отцом на свадьбу), «Коген-туп» (о бедном пастушонке), «Кербез» (о подруге), «Шестнадцатый год» («Набор»; о восстаниях против мобилизации на тыловые работы жителей национальных окраин), «Булбул» («Соловей»), «Асем Коныр» («Прекрасная Коныр»), «Той бастар» («Открытие торжества»; посвящён 20-летию Казахской ССР, 1940), «Ана буйрыги» («Наказ матери»; сочинён в начале Великой Отечественной войны), «Женыс» («Победа»; к окончанию Великой Отечественной войны) и многие др. Игра Нурпеисовой отличалась исключительным мастерством, её сочинения стали классикой казахской домбровой музыки. 1-я премия Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах в Москве (1939). В 1944 году участвовала в Декаде музыки республик Средней Азии и Казахстана в Ташкенте. В последний раз выступила перед публикой в 1952 году.