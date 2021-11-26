НУРПЕИСОВА ДИНА

НУРПЕИСОВА ДИНА - казахский традиционный музыкант, домбристка , народный артист Казахской ССР (1944).

Дочь ко­чев­ни­ка-ско­то­во­да Кен­же из ро­да То­ре. Иг­ре на дом­бре учи­лась у от­ца, в 1870-1878 годах (до за­му­же­ст­ва) - у Кур­ман­га­зы, ко­то­ро­го не­ред­ко со­про­во­ж­да­ла в по­езд­ках по ау­лам, где про­ис­хо­ди­ли со­стя­за­ния из­вест­ных дом­бри­стов. Про­сла­ви­лась как кюй­ши, то есть ав­тор и ис­пол­ни­тель про­грамм­ных пьес - кю­ев для дом­бры. Бу­ду­чи ма­те­рью бо­лее 10 де­тей, ез­ди­ла по Западному Ка­зах­ста­ну, ис­пол­няя кюи других мас­те­ров и свои соб­ст­вен­ные. С 1937 года жи­ла с семь­ёй в Ал­ма-Ате. Ав­тор кю­ев «Ка­ра­ка­ска-ат» (о ска­ку­не, по­да­рен­ном ей от­цом на свадь­бу), «Ко­ген-туп» (о бед­ном пас­ту­шон­ке), «Кер­без» (о под­ру­ге), «Ше­ст­на­дца­тый год» («На­бор»; о вос­ста­ни­ях про­тив мо­би­ли­за­ции на ты­ло­вые ра­бо­ты жи­те­лей национальных ок­ра­ин), «Бул­бул» («Со­ло­вей»), «Асем Ко­ныр» («Пре­крас­ная Ко­ныр»), «Той бас­тар» («От­кры­тие тор­же­ст­ва»; по­свя­щён 20-ле­тию Ка­захской ССР, 1940), «Ана буй­ры­ги» («На­каз ма­те­ри»; сочи­нён в на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны ), «Же­ныс» («По­бе­да»; к окон­ча­нию Великой Отечественной вой­ны) и многие др. Иг­ра Нурпеисовой от­ли­ча­лась ис­клю­чительным мас­тер­ст­вом, её со­чи­не­ния ста­ли клас­си­кой ка­захской дом­бро­вой му­зы­ки. 1-я премия Все­со­юз­но­го смот­ра ис­пол­ни­те­лей на народных ин­ст­ру­мен­тах в Мо­ск­ве (1939). В 1944 году уча­ст­во­ва­ла в Де­ка­де му­зы­ки рес­пуб­лик Средней Азии и Ка­зах­ста­на в Таш­кен­те. В по­след­ний раз вы­сту­пи­ла пе­ред пуб­ли­кой в 1952 году.