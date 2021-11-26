НЭЛЕПП ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

НЭЛЕПП ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский певец, народный артист СССР (1951).

В 1927 году окон­чил во­енно-то­по­гра­фическую шко­лу в Ле­нин­гра­де, в 1930 году - Ле­нинградскую консерваторию (класс И.С. То­мар­са). В 1929-1944 годах со­лист Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Лен­ско­го («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ); уже в 1929 году Л.В. Со­би­нов от­мечал у Нэлеппа ис­клю­чи­тель­ные во­каль­ные дан­ные и пред­ска­зал ему бу­ду­щее «ми­ро­вой опер­ной ве­ли­чи­ны». В 1944-1957 годах со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра. Глав­ны­ми в ре­пер­туа­ре Нэлеппа бы­ли пар­тии ро­мантического ам­п­луа: Гер­ман («Пи­ко­вая да­ма» Чай­ков­ско­го; за­пись 1950, ди­ри­жёр А.Ш. Ме­лик-Па­ша­ев), Сад­ко («Сад­ко» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва , за­пись 1952 года, ди­ри­жёр Н.С. Го­ло­ва­нов; обе пар­тии - вер­ши­ны ис­кус­ст­ва Нэлеппа), Со­би­нин («Иван Су­са­нин» М.И. Глин­ки), Гви­дон, Лев­ко («Ска­з­ка о ца­ре Сал­та­не», «Май­ская ночь» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Хо­зе («Кар­мен» Ж. Би­зе), Ра­да­мес («Аи­да» Дж. Вер­ди), Фло­ре­стан («Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на), Еник («Про­дан­ная не­вес­та» Б. Сме­та­ны), Йон­тек («Галь­ка» С. Мо­нюш­ко). Уча­ст­ник пер­вой по­ста­нов­ки опе­ры «Де­каб­ри­сты» Ю.А. Ша­по­ри­на (пар­тия Ка­хов­ско­го, 1953, Боль­шой те­атр). В ка­мер­ном ре­пер­туа­ре Нэлеппа - ро­ман­сы и пес­ни Глин­ки , Чай­ков­ско­го, А.П. Бо­ро­ди­на, А.С. Дар­го­мыж­ско­го, А.Е. Вар­ла­мо­ва, С.В. Рах­ма­ни­но­ва, Р.М. Гли­эра и др. Сыг­рал роль Са­мо­зван­ца в филь­ме-опе­ре «Бо­рис Го­ду­нов» (1954). Государственная премия СССР (1942, 1949, 1950).

В 2009 году снят т/ф «Г. Нэ­лепп - звез­да со­вет­ской опе­ры».