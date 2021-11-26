МОСТРАС КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
МОСТРАС КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ - российский скрипач, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937 год).
В 1914 году окончил Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества по классу Б.О. Сибора, в 1914-1922 годы преподавал там же. В 1918-1919 годах участник Квартета имени В.И. Ленина (Москва). В 1922-1932 годах член художественного совета и один из руководителей Персимфанса. В 1922-1941 годах и 1943-1965 годах преподавал в Московской консерватории (с 1927 года профессор, с 1936 года заведующий кафедрой).
Наибольшее значение имеет его педагогическая и научно-методическую деятельность. Среди учеников: И.А. Галамян (США), М.С. Козолупова, М.Н. Тэриан, М.Л. Яшвили. Автор этюдов, транскрипций для скрипки, редакций Концерта для скрипки с оркестром П.И. Чайковского (1947 год, совместно с Д.Ф. Ойстрахом), Сонат и партит для скрипки соло И.С. Баха (1963).
Сочинения:
Ритмическая дисциплина скрипача. М.; Л., 1951;
Динамика в скрипичном искусстве. М., 1956;
Система домашних занятий скрипача. М., 1956;
Методические комментарии к «24 каприсам» для скрипки соло Н. Паганини. М., 1959;
Интонация на скрипке. 2-е изд. М., 1962.