МОРО АРТУР

МОРО́ АРТУ́Р (псевдоним; настоящее имя и фамилия - Афа­на­сий Мат­вее­вич Оси­пов) - мор­дов­ский (эр­зя) по­эт.

Пи­сал на эр­зян­ском и русском язы­ках.

Ро­дил­ся в бед­ной кре­сть­ян­ской се­мье.

В 1925-1928 годы учил­ся в шко­ле фаб­рич­но-за­во­дско­го уче­ни­че­ст­ва при ти­по­гра­фии Цен­тр­из­да­та на­ро­дов СССР (Мо­ск­ва), ра­бо­тал на­бор­щи­ком; с 1930 года учил­ся во ВГИКе, в 1932 года при­зван в РККА; с 1934 года ре­дак­тор мор­дов­ской сек­ции Уч­пед­ги­за, учи­тель русского языка и литературы (1938-1941 годы).

Участник Великой Отечечественной вой­ны .

Пе­ча­тал­ся с 1925 года. Ав­тор пер­во­го в мор­дов­ской литературе сборника ли­рических сти­хо­тво­ре­ний «Пер­вые ис­кры» («Ва­сень сяткт», 1929 год).

Ра­бо­тал с круп­ны­ми жан­ро­вы­ми фор­ма­ми: по­этическая дра­ма «Вес­на» («Тун­до», 1934 год), по­эмы «Да­ры Вол­ги» («Вол­ганть каз­нен­зэ», 1952 год), «Встре­ча» («Вас­то­ма», 1959 год), «Ле­ген­да о люб­ви» («Веч­ке­ма­до ле­ген­да», 1970 год) и др.

Для ли­ри­ки А. Моро ха­рак­тер­но со­че­та­ние раз­мыш­ле­ний о жиз­ни с тон­ким ли­риз­мом и глу­бо­ким про­ник­но­ве­ни­ем во внут­рен­ний мир ли­рического ге­роя, пси­хо­ло­гической до­сто­вер­но­стью, мас­тер­ст­вом пей­заж­ных за­ри­со­вок: сборники «Рас­ка­ты гро­ма» («Пурь­ги­нень зэрть», 1931 год), «Путь мо­ей жиз­ни» («Эря­монь ким», 1934 год), «Позд­няя лю­бовь» (1973 год), «Ве­сен­нее эхо» (1980 год).