МОРДВИНОВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
МОРДВИНОВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (настоящая фамилия - Мордвишев) - российский архитектор.
Окончил инженерно-строительный факультет МВТУ и аспирантуру МАРХИ (1930 год).
Начал работать в стилистике конструктивизма (почтовое отделение в Донецке, 1929 год; центральный почтамт в Харькове, 1927-1930 годы).
Принял участие совместно с братьями Весниными и А.А. Тацием в конкурсе на проект театра массового действа в Харькове (1931 год). Один из основателей Всесоюзного объединения пролетарских архитекторов (1929-1932 годы). С 1933 года работал в проектных мастерских Моссовета.
Активно используя элементы ордерной системы и различные декоративные детали, разработал конкурсные проекты театра в Сочи (совместно с К.И. Соломоновым, 1934 год) и здания Наркомтяжпрома в Зарядье в Москве (1935 год).
В числе других значимых, но неосуществлённых проектов этого периода - Дом Совета труда и обороны, Институт Маркса-Энгельса-Ленина (совместно с Соломоновым, А.Н. Душкиным), здание Наркоминдела (все - в Москве).
С конца 1930-х годов работал в Москве.
Выступил автором проекта застройки ул. Горького (Тверской) крупными блоками жилых домов с протяжёнными парадно-торжественными фасадами-декорациями, скрывающими подлинную (функциональную) структуру зданий (дома 4-6, 1937-1939 годы; дома 8, 15, 17, 1939-1940 годы).
Опыт реконструкции ул. Горького использовал при разработке проектов реконструкции Ленинского проспекта, а также отдельных жилых зданий на ул. Большая Полянка (1940 год), Краснохолмской (1940-1941 годы) и Фрунзенской (1956-1957 годы) набережных, Новинском бульваре (1939-1941 годы). Во всех этих проектах А.Г. Мордвинов применил метод поточно-скоростного строительства, благодаря чему они были реализованы в рекордно короткие сроки.
Спроектировал высотное здание гостиницы «Украина» (1949-1952 годы, совместно с В.К. Олтаржевским и др.).
В 1955 году на Всесоюзном совещании по строительству А.Г. Мордвинов был подвергнут жёсткой критике за преувеличенное внимание к внешнему облику архитектурных сооружений и пренебрежение вопросами экономики строительства.
Перейдя затем работать в Моспроект, А.Г. Мордвинов освоил архитектурный язык модернизма, руководил планировкой и застройкой центральной части района Новые Черёмушки (1956-1964 годы) и Комсомольского проспекта (1958-1964 годы).
Одновременно работал в Центральном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования жилища.
В 1943-1947 годы председатель Комитета по делам строительства и архитектуры при Совнаркоме СССР.
Вице-президент (1938 год) и президент (1950-1955 годы) АА СССР, вице-президент Международного союза архитекторов (1953-1957 годы).
Государственная премия СССР (1941 год, 1949 год). Награждён орденом Ленина.