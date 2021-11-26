МООР ДМИТРИЙ СТАХИЕВИЧ

МОО́Р ДМИ́ТРИЙ СТАХИ́ЕВИЧ (настоящая фамилия - Ор­лов) - российский гра­фик, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1932 год).

Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Московского университета (1902-1906 годы); по­се­щал сту­дию П.И. Ке­лина (1910 год).

Член объ­е­ди­не­ния «Ок­тябрь» (1928-1932 годы).

В ран­них по­ли­тических ка­ри­ка­ту­рах для журнала «Бу­диль­ник» (1908-1917 годы) за­мет­но влия­ние ху­дож­ни­ков немецкого журнала «Simplicissimus» (Т.Т. Хей­не и др.); в это вре­мя взял псев­до­ним по име­ни од­но­го из ге­ро­ев «Раз­бой­ни­ков» Ф. Шил­ле­ра.

В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годы Д.С. Моор стал од­ним из ро­до­на­чаль­ни­ков советского по­ли­тического пла­ка­та («Ты за­пи­сал­ся доб­ро­воль­цем?», 1920 год). Для пла­ка­тов Д.С. Моора ха­рак­тер­ны ла­ко­низм ком­по­зи­ции, вы­ра­зи­тель­ный кон­тур­ный ри­су­нок, рез­ко очер­чи­ваю­щий пло­ско­ст­ное цве­то­вое пят­но.

В даль­ней­шем про­дол­жал ра­бо­тать над пла­ка­та­ми («По­мо­ги!», 1921-1922 годы; «Тру­дя­щий­ся, будь на­че­ку!», 1937 год; «Ты чем по­мог фрон­ту?», 1941 год), ка­ри­ка­ту­ра­ми на по­ли­тические и ан­ти­ре­ли­ги­оз­ные те­мы для газеты «Прав­да» (с 1920 года), жур­на­лов «Кро­ко­дил» (с 1922 года), «Без­бож­ник у стан­ка» (1923-1928 годы) и др. (се­рия «Ис­тория рос­сий­ской контр­ре­во­лю­ции»), книж­ны­ми ил­лю­ст­ра­ция­ми (к «Бас­ням» И.А. Кры­ло­ва, про­из­ве­де­ни­ям А. Бар­бю­са, В.В. Мая­ков­ско­го и др.).

Пре­по­да­вал во Вху­те­ма­се - Вху­теи­не (1922-1930 годы), Московском по­ли­гра­фическом институте (1930-1932 годы) и МХИ (1939-1943 годы); сре­ди уче­ни­ков - А.М. Ка­нев­ский, Ку­кры­ник­сы, Б.И. Про­ро­ков, В.Н. Го­ря­ев, А.В. Ко­ко­рин, Ф.П. Ре­шет­ни­ков.