МАШКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
МАШКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ - российский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР.
В юности работал в качестве живописца-вывесочника. Учился в МУЖВЗ (1900-1909 годы, с перерывом в 1905-1907 годах) у К. А. Коровина и В. А. Серова. Совершил путешествие по странам Западной Европы (1908 год). Член-учредитель и секретарь объединения «Бубновый валет» (1910-1916 годы), член объединений «Мир искусства» (с 1916 года), «Московские живописцы» (с 1925 года), Общества московских художников (1927-1928 годы). В конце 1900-х - 1910-е годы обращался к традициям лубка, испытал влияние фовизма и сезаннизма.
Работы этих лет отличаются интенсивным звучанием яркого, декоративного цвета, живописной экспрессией, мощной фактурой красочного слоя, примитивизацией формы [«Мальчик в расписной рубашке» (1909 год), «Автопортрет и портрет П. Кончаловского» (1910 год, обе - ГРМ), портрет Е. И. Киркальди (1910 год), «Натюрморт. Фрукты на блюде (Синие сливы)» (1910 год, обе - ГТГ), «Дама с фазанами (Ф. Я. Гессе)» (1911 год), «Натюрморт. Хлебы» (1912 год, обе - ГРМ)].
Примкнув к АХРР (с 1924 года), Машков отходит от принципов «Бубнового валета», стремясь к более реалистическим, академически уравновешенным композициям («Снедь московская. Мясо и дичь», 1924 год, ГТГ). В 1930-1937 годах работал преимущественно в станице Михайловской, мечтая превратить её в культурный образцовый сельскохозяйственный центр (переоборудовал Сретенскую церковь в Дом социалистической культуры).
В своих картинах в духе социалистического реализма стремился создать «парадный» стиль («Портрет красного партизана А. Г. Торшина», 1932 год, «Привет XVII съезду ВКП(б)», 1933 год, «Советские хлебы», 1936 год, все - Волгоградский музей изобразительных искусств). С 1938 года жил в Абрамцеве, писал камерные натюрморты, решая сугубо живописные задачи.
В годы войны выполнил серию портретов врачей, медсестёр и раненых фронтовиков. Преподавал в своей студии в Москве (1902-1917 годы), в МУЖВЗ (1917-1918 годы), ГСХМ-Вхутемасе-Вхутеине (1918-1930 годы); среди учеников - П. В. Вильямс, А. Д. Гончаров, А. А. Дейнека, П. П. Соколов-Скаля.