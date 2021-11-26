МАРТИНСОН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАРТИНСОН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский актёр, народный артист РСФСР (1964 год).

В 1923 году окон­чил Институт сце­нического искусств в Пет­ро­гра­де. На сце­не с 1922 года, иг­рал в пет­роградском (ле­нинградском) те­ат­рах («Воль­ная ко­ме­дия», Сво­бод­ный те­атр). Фор­ми­ро­ва­ние ак­тёр­ской ин­ди­ви­ду­аль­но­сти Мартинсона свя­за­но с его ра­бо­той в Те­ат­ре имени Мей­ер­холь­да (1925-1926, 1929-1933, 1937-1938 годы). Вы­сту­пая да­же в эпи­зо­дических ро­лях, Мартинсон соз­да­вал за­по­ми­наю­щие­ся об­ра­зы: американский кор­рес­пон­дент («Ры­чи, Ки­тай!» С. М. Треть­я­ко­ва), аме­ри­ка­нец («По­след­ний ре­ши­тель­ный» Вс. В. Виш­нев­ско­го).

Под руководством В. Э. Мей­ер­холь­да оп­ре­де­ли­лись осо­бен­но­сти творческой ма­не­ры Мартинсона - склон­ность к гро­те­ску и ги­пер­бо­ли­за­ции, яр­кость вы­ра­зительных средств: Ва­ле­ри­ан («Ман­дат» Н. Р. Эрд­ма­на), Хле­ста­ков («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля ), Та­та­ров («Спи­сок бла­го­дея­ний» Ю. К. Оле­ши). Од­но­вре­мен­но в 1924-1941 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) в московском Те­ат­ре Ре­во­лю­ции: бю­ро­крат Плю­хов, Ари­стид Хо­луй­ский («Воз­душ­ный пи­рог», «Мат­рац» Б. С. Ро­ма­шо­ва), мис­тер Пикль из Гольц-Гау­зе­на («Гоп-ля, мы жи­вём!» Э. Тол­ле­ра). Не те­ряя са­ти­рического зву­ча­ния ро­ли, рас­крыл­ся как глу­бо­кий тра­гический ак­тёр в об­ра­зе Ка­ран­ды­ше­ва («Бес­при­дан­ни­ца» А. Н. Ост­ров­ско­го ). В 1933-1936 годах в Московском мю­зик-хол­ле (кло­ун Скайд - «Ар­ти­сты варь­е­те», Ска­мей­кин - «Под ку­по­лом цир­ка», и др.). С 1945 года в московском Те­ат­ре-сту­дии ки­но­ак­тё­ра (Жив­нов­ский - «Смерть Па­зу­хи­на» М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, князь Ко­ст­ром­ской - «Дя­дюш­кин сон» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му, и др.).

С 1924 года сни­мал­ся в ки­но, пер­вые ро­ли (в филь­мах ФЭКС) иг­рал в экс­цен­тричной ма­не­ре, де­мон­ст­ри­руя спор­тив­ную и ак­ро­ба­тическую под­го­тов­ку: Пу­ан­ка­ре («По­хо­ж­де­ния Ок­тяб­ри­ны»), Ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра («Чёр­то­во ко­ле­со»). Сре­ди других филь­мов: «Бое­вой ки­но­сбор­ник № 11», «Но­вые по­хо­ж­де­ния Швей­ка», «Тре­тий удар», «Ма­рио­нет­ки», «Зо­ло­той клю­чик», «Ан­тон Ива­но­вич сер­дит­ся», «Се­мья Оп­пен­гейм», «Свадь­ба», «Силь­ва», «Под­виг раз­вед­чи­ка», «Бе­зум­ный день», «Иди­от», «Алые па­ру­са», «Сказ­ка о по­те­рян­ном вре­ме­ни», «Три­дцать три», «Дя­дюш­кин сон», «Го­ро­да и го­ды», «Яро­слав­на, ко­ро­ле­ва Фран­ции», «И жизнь, и слё­зы, и лю­бовь…». При­ни­мал уча­стие в оз­ву­чи­ва­нии ани­мационных филь­мов. Вы­сту­пал на эс­т­ра­де.