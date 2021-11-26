МАННУР ШАЙХИ
МАННУР ШАЙХИ (псевдоним; настоящая имя и фамилия Шайхелислам Фархуллович Маннуров) - татарский писатель.
Родился в крестьянской семье.
С 1933 года жил в Казани. Окончил Казанский педагогический институт (1937 год).
В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. В 1946-1948 годы Маннур заведовал литературной частью казанского Театра оперы и балета имени М. Джалиля.
Дебютировал как поэт в 1923 году. Первый поэтический сборник - «Из глубины тайги» («Тайга төбеннəн», 1928 год). Автор поэм «Над колчеданными горами» («Колчеданлы таулар өстендə», 1929 год), «Чугунные потоки» («Чуен ташкыннар», 1930 год) и другое. Довоенная лирика представлена сборниками «Песни сердца» («Йөрəк җырлары» , 1934 год), «Юноша-возчик» («Олаучы малай», 1940 год) и другим. Поэмы «Дед Гайджан» («Гайҗ ан бабай», 1934 год), «Один из тысячи вечеров» («Меңнəн бер кичə», 1935 год) посвящены теме коллективизации; поэма «Красавица - дочь матушки-земли» («Җир-əнкəнең сылу кызы», 1956 год) и ряд очерков - нефтяникам Татарии. В 1960-1970-е годы выступал в основном как прозаик: роман «Муса» (1968 год; русский перевод 1983 год) о М. Джалиле, автобиографическая повесть «Глядя на текучие воды» («Агымсуларга карап», 1974 год; русский перевод 1991 год), лирическая повесть «Есть ли настоящая любовь?» («Чын сөю бармы?», 1980 год).
Проза Маннур отличается самобытностью языка, широким использованием фразеологизмов, диалектизмов, пословиц и поговорок.
Среди других сочинений: патриотическая лирика, стихотворения и поэмы для детей, литературная критика, публицистика.
Перевёл на татарский язык «Слово о полку Игореве» (1951 год), произведения И.А. Крылова, А.С. Пушкина («Евгений Онегин», 1949 год), М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, В.В. Маяковского, Ш. Руставели, Т.Г. Шевченко и других.
Сочинения:
Песня новая пришла: повесть. М., 1962;
Клубок сердца. [Стихи и поэмы]. Казань, 1968 (на тат. яз.).