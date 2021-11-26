МАМАКАЕВ АРБИ ШАМСУДДИНОВИЧ
МАМАКАЕВ АРБИ ШАМСУДДИНОВИЧ - чеченский писатель, драматург, переводчик.
Сын учителя. Рано осиротел, воспитывался в детдоме.
После окончания неполной средней школы учился на рабфаке в Грозном, в педагогическом училище станицы Серноводская. С 1934 года печатался в периодике, с 1936 года сотрудник газеты «Ленинан некъ» («Ленинский путь»). Окончил Высшие курсы драматургов в Грозном (1938 год). В 1940-1941 годы ответственный секретарь Союза писателей Чеченско-Ингушской АССР.
Репрессирован в 1942 году. Реабилитирован в 1957 году, погиб при невыясненных обстоятельствах при возвращении из ссылки.
В центре творчества Мамакаева - традиции кавказских народов, события чеченской истории, природа Кавказа: поэтический сборник «Волны Терека» (1940 год), поэмы «В горах Чечни» (1940 год), «Неубережённое счастье» (опубликована в 1958 году), повесть «В родной аул» (1941 год). Пьесы «Гнев» (1941 год) и «Разведка» (1942 год) посвящены Великой Отечественной войне.
Перевёл на чеченский язык произведения М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, С.Я. Маршака и других.
Сочинения:
Избранное. Грозный, 1968;
Избранное. Поэзия. Грозный, 1979 (на чеч. яз.).