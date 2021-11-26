МАЛЫШКИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

МАЛЫШКИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ - русский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье.

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Пет­роградского университета (1916 год).

В 1917-1918 годы в чи­не млад­ше­го офи­це­ра слу­жил на Чер­но­мор­ском фло­те; в го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов ис­то­рио­граф в шта­бе М.В. Фрун­зе (с ию­ля 1919 года), уча­ст­во­вал во взя­тии Пе­ре­коп­ско­го пе­ре­шей­ка Крас­ной Ар­ми­ей (но­ябрь 1920 года). С 1922 года жил в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1912 году. В ран­них рас­ска­зах Малышкина («По­ле­вой празд­ник», 1914 год; «Уезд­ная лю­бовь», 1915 год, и другие), объ­е­ди­нён­ных впо­след­ст­вии в цикл «Уез­д­ные лю­ди» (1916 год), кри­ти­че­ски изо­бра­зил нра­вы русской про­вин­ции.

Литературную из­вест­ность при­нес­ла ре­во­люционно-ро­ман­тическая по­весть «Па­де­ние Даи­ра» (1923 год) о штур­ме Пе­ре­ко­па, от­ра­зив­шая влия­ние про­зы Б.А. Пиль­ня­ка ; в её цен­тре - «ты­ся­че­го­ло­вый бе­зы­мян­ный ге­рой» (Е.И. За­мя­тин), люд­ская мас­са, ох­ва­чен­ная ге­ро­ическим по­ры­вом. В по­вес­ти «Се­ва­сто­поль» (1931 год) по­ка­зан путь в ре­во­лю­цию пред­ста­ви­те­ля де­мо­кра­тической ин­тел­ли­ген­ции.

В сво­ём главном про­из­ве­де­нии - ро­ма­не «Лю­ди из за­хо­лу­стья» (не окон­чен; кн. 1, 1937-1938 годы) о строи­тель­ст­ве ме­тал­лур­гического ком­би­на­та в про­вин­ции - мно­го­пла­но­вом по­ве­ст­во­ва­нии, ох­ва­ты­ваю­щем мно­же­ст­во су­деб на фо­не пе­ре­лом­ной эпо­хи пер­вой пя­ти­лет­ки, Малышкин об­ра­тил­ся к те­ме пре­об­ра­зую­ще­го воз­дей­ст­вия со­циа­ли­стических идеа­лов на фор­ми­ро­ва­ние лич­но­сти, по­ка­зав слож­ность вхо­ж­де­ния че­ло­ве­ка в но­вую ре­аль­ность. Про­за Малышкина, в ос­но­ве ко­то­рой не­ред­ко ле­жит лич­ный опыт уча­ст­ни­ка опи­сы­вае­мых со­бы­тий, от­ме­че­на ав­то­био­гра­фич­но­стью, со­че­та­ни­ем ре­во­люционно-ро­ман­тического па­фо­са с вни­ма­ни­ем к бы­то­вым под­роб­но­стям.

Сре­ди других со­чи­не­ний: фель­е­то­ны, очер­ки, литературно-кри­тические ста­тьи, ки­но­сце­на­рии.

Сочинения:

Собр. соч. М., 1940-1947. Т. 1-3;

Со­чи­не­ния. М., 1965. Т. 1-2;

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1978. Т. 1-2.