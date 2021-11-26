МАЛДЫБАЕВ АБДЫЛАС
МАЛДЫБАЕВ АБДЫЛАС (Малдыбаевич) - киргизский певец (тенор), композитор, народный артист СССР (1939 год).
Окончил педагогический техникум во Фрунзе. В 1940-1941, 1947-1950 годы учился на национальном отделении Московской консерватории (окончил по классу композиции В.Г. Фере).
В 1930-1933 годы директор, с 1933 года солист Киргизского музыкально-драматической студии, с 1936 года - Киргизского театра оперы и балета (с 1978 года имени А. Малдыбаева). В 1939-1967 годы председатель правления СК Киргизской ССР.
Как знаток киргизского традиционного песенного наследия участвовал, наряду с композиторами В.А. Власовым и Фере, в создании первых киргизских музыкально-сценических произведений, в том числе опер «Айчурек» («Лунная красавица», 1939 год), «Манас» (1946 год), «Токтогул» (1958 год; обе - Фрунзе), музыки гимна Киргизской ССР (1946 год) и других. Первый исполнитель партии Ленского («Евгений Онегин» П.И. Чайковского) на киргизской сцене (1942 год), выступал в киргизских национальных операх (в том числе в названных).
Государственная премия Киргизской ССР (1970 год). Награждён орденом Ленина.
Его дочь - Жылдыз Малдыбаева (родилась 6 июля 1946 года, Фрунзе), киргизский композитор. В 1972 году окончила Институт искусств во Фрунзе, в 1974-1975 годы стажировалась в Азербайджанской консерватории (ассистент К. Караева). Среди произведений - балет «Али-баба и сорок разбойников» (1975 год), сочинения для оркестра, для фортепиано, хоры и песни, музыка к кинофильмам.