МАЛДЫБАЕВ АБДЫЛАС

МАЛДЫБАЕВ АБ­ДЫЛАС (Мал­ды­бае­вич) - киргизский пе­вец (те­нор), ком­по­зи­тор, народный артист СССР (1939 год).

Окон­чил пе­да­го­гический тех­ни­кум во Фрун­зе. В 1940-1941, 1947-1950 годы учил­ся на национальном от­де­ле­нии Московской консерватории (окон­чил по клас­су ком­по­зи­ции В.Г. Фе­ре).

В 1930-1933 годы ди­рек­тор, с 1933 года со­лист Киргизского музыкально-дра­ма­тической сту­дии, с 1936 года - Кир­гиз­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (с 1978 года имени А. Мал­ды­бае­ва). В 1939-1967 годы председатель прав­ле­ния СК Киргизской ССР.

Как зна­ток киргизского тра­диционного пе­сен­но­го на­сле­дия уча­ст­во­вал, на­ря­ду с ком­по­зи­то­ра­ми В.А. Вла­со­вым и Фе­ре, в соз­да­нии пер­вых киргизских музыкально-сце­нических про­из­ве­де­ний, в том числе опер «Ай­чу­рек» («Лун­ная кра­сави­ца», 1939 год), «Ма­нас» (1946 год), «Ток­то­гул» (1958 год; обе - Фрун­зе), му­зы­ки гим­на Киргизской ССР (1946 год) и других. Пер­вый ис­пол­ни­тель пар­тии Лен­ско­го («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го) на киргизской сце­не (1942 год), вы­сту­пал в киргизских национальных опе­рах (в том числе в на­зван­ных).

Государственная премия Киргизской ССР (1970 год). На­граж­дён ор­деном Ле­ни­на .

Его дочь - Жыл­дыз Мал­ды­бае­ва (родилась 6 июля 1946 года, Фрун­зе), киргизский ком­по­зи­тор. В 1972 году окон­чи­ла Институт ис­кусств во Фрун­зе, в 1974-1975 годы ста­жи­ро­ва­лась в Азербайджанской консерватории (ас­си­стент К. Ка­рае­ва). Сре­ди про­из­ве­де­ний - ба­лет «Али-ба­ба и со­рок раз­бой­ни­ков» (1975 год), со­чи­не­ния для ор­ке­ст­ра, для фортепиано, хо­ры и пес­ни, му­зы­ка к ки­но­филь­мам.