ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ - русский поэт, переводчик, литературный критик.
Из дворян. Слушал лекции в Берлинском университе, окончил юридический (1909) и историко-филологический (1914) факультеты Санкт-Петербургского университета.
Участник «Цеха поэтов» (с 1911 года). Редактор-издатель журнала «Гиперборей», в котором опубликовал свои первые стихи (1912). В 1913-1917 годах секретарь журнала «Аполлон». Был дружен с О.Э. Мандельштамом, Н.С. Гумилёвым, А.А. Ахматовой.
Поэзия самого Лозинского (сборник «Горный ключ», 1916) близка к эстетике символизма. В 1914-1937 годах служил в Государственной публичной библиотеке (с 1932 года имени М.Е. Салтыкова-Щедрина). В 1920-1930-е годы неоднократно подвергался аресту; в 1932 году обвинён в антисоветской агитации, осуждён на 3 года лишения свободы условно. В 1941 году эвакуирован в Казань, оттуда в Елабугу; вернулся в Ленинград в 1945 году. Реабилитирован в 1989 году.
Известность Лозинского принесли переводы, отмеченные стремлением к исторической точности и к воссозданию индивидуальных особенностей авторской манеры. Переводил произведения У. Шекспира (в том числе трагедию «Гамлет», 1930; 2-я редакция - 1933), Данте («Божественная комедия», 1936-1943, издана в 1939-1945 годах; Государственная премия СССР, 1946), О. Генри, А. Жида, П. Мериме, М. де Сервантеса, Р. Роллана, С. Цвейга, Ш. Бодлера, И.В. Гёте, С.Т. Колриджа, Р. Киплинга, В. Гюго, К. Гоцци, П. Корнеля, Мольера, Лопе Ф. де Веги Карпьо, Тирсо де Молины, Р.Б. Шеридана, Фирдоуси, Саят-Новы, Н. Бараташвили и др.
Сочинения:
Искусство стихотворного перевода // Дружба народов. 1955. № 7;
Багровое светило: Стихи зарубежных поэтов в переводе М.Л. Лозинского. М., 1974.