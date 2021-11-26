ЛОССКИЙ ВЛАДИМИР АПОЛЛОНОВИЧ
ЛОССКИЙ ВЛАДИМИР АПОЛЛОНОВИЧ - российский певец (бас), режиссёр, заслуженный артист Республики (1925).
В 1899 году окончил юридический факультет Киевского университета. Пению учился у К. Эверарди в Киеве, совершенствовался в Италии и Франции. В 1899-1900 и 1905-1906 годы солист московской Частной русской оперы С. И. Мамонтова, в 1901-1905 годы пел в частных антрепризах в Киеве, Нижнем Новгороде. В 1906-1918 и 1920-1928 годы солист, в 1910-1918, 1934-1936, 1943-1946 годы режиссёр, в 1920-1928 главный режиссёр московского Большого театра. В 1920-е годы сложился режиссёрский стиль Лосского - зрелищный и монументальный, надолго определивший сценическую стилистику Большого театра. В 1920-1926 годы солист Музыкальной студии МХАТ (в её составе гастролировал в Европе и США). В качестве режиссёра и актёра работал также в оперных театрах Одессы (1918-1920, в 1937-1940 годы главный режиссёр), Петрограда (Мариинский театр, 1914-1916) и Ленинграда (Театр оперы и балета имени С. М. Кирова, 1936-1937, 1941-1943), Свердловска (в 1928-1930 годы главный режиссёр, в 1931-1934 годы режиссёр). Исполнял в основном характерные и комедийные роли. Среди постановок: «Снегурочка» (1911), «Сказка о царе Салтане» (1913), «Садко» (1935) Н. А. Римского-Корсакова; «Золото Рейна» (1912) и «Лоэнгрин» (1923) Р. Вагнера; «Князь Игорь» А. П. Бородина (1914), «Аида» Дж. Верди (1922), «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1927). Всего осуществил свыше 100 постановок.