ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЁБА
ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЁБА - российский литературно-критический журнал.
Издавался с 1930 года в Ленинграде, в 1935-1941 годы - в Москве. Основан М. Горьким для обучения литературному ремеслу молодого поколения сов.етских писателей. Публиковал поэзию и прозу начинающих авторов, сопровождая их литературно- критическим разбором; печатал обзоры книжных новинок, теоретические и критические статьи о русской и зарубежной литературе, интервью с писателями и др. С «Литературной учебой» сотрудничали М. В. Исаковский, М. Л. Слонимский, О. Д. Форш, В. В. Вишневский, А. С. Макаренко, Н. Ф. Погодин, К. А. Федин, К. Г. Паустовский, Б. А. Лавренёв; известные литературоведы и критики.
2) Российская литературно-критический журнал. Основан в 1978 году как печатный орган СП СССР и ЦК ВЛКСМ. Выходит в Москве, 1 раз в 2 месяца. Продолжает традиции одноименного журнала, основанного М. Горьким. В разное время в нём печатались Л. А. Аннинский, В. П. Астафьев, Л. Н. Гумилёв, И. П. Золотусский, Д. С. Лихачёв, А. Ф. Лосев, В. А. Пьецух, В. Г. Распутин и др. Во 2-й половине 1980-х - 1-й половине 1990-х годов в «Литературной учебе» были впервые опубликованы многие тексты А. Ф. Лосева, В. В. Розанова, В. С. Соловьёва, П. А. Флоренского и других русских философов.