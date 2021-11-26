ЛЕБЕДЕВА САРРА ДМИТРИЕВНА

ЛЕБЕДЕВА САРРА ДМИТРИЕВНА - российский скульптор, график.

Заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1945), член-корреспондент АХ СССР (1958). Учи­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1906-1907), в 1910-1914 годах - в шко­ле М.Д. Берн­штей­на, Л.В. Шер­ву­да, В.В. Куз­не­цо­ва.

В пер­вые го­ды по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года со­труд­ни­ча­ла в «Ок­нах РОСТА», уча­ст­во­ва­ла в реа­ли­за­ции мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­на (порт­ре­ты Ж.Ж. Дан­то­на, М. Ро­бес­пье­ра, А.И. Гер­це­на и др.). Член Об­ще­ст­ва рус­ских скульп­то­ров (с 1926). Ис­пы­та­ла в ран­нем твор­че­ст­ве воз­дей­ст­вие им­прес­сио­низ­ма, за­тем ку­биз­ма. В соз­дан­ной Лебедевой порт­рет­ной га­ле­рее со­вре­мен­ни­ков (Ф.Э. Дзер­жин­ский, 1925; В.П. Чка­лов, 1936; В.И. Му­хи­на, 1939; С.М. Ми­хо­элс, 1939; А.Т. Твар­дов­ский, 1943, все - брон­за, ГТГ; В.Е. Тат­лин, из­вест­няк, 1943-1944, ГРМ; Б.Л. Пас­тер­нак, из­вест­няк, 1961-1963, ГТГ) пси­хо­ло­ги­че­ски уг­луб­лён­ная трак­тов­ка об­раза, вы­яв­ле­ние пла­стической спе­ци­фи­ки ин­ди­ви­ду­аль­но­го об­ли­ка со­че­та­ют­ся с жи­во­пис­но-ди­на­мич­ной трак­тов­кой ма­те­риа­ла.

Лебедева соз­да­ва­ла так­же се­рии порт­рет­ных ста­ту­эток, ком­по­зи­ции для фар­фо­ра и фа­ян­са, этю­ды об­на­жён­ной на­ту­ры, ра­бо­та­ла в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­ной пла­сти­ки и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства. Се­реб­ря­ная ме­даль Ме­ж­ду­народной вы­став­ки 1937 года в Па­ри­же, брон­зо­вая ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки 1958 года в Брюс­се­ле.