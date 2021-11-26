ЛЕБЕДЕВА САРРА ДМИТРИЕВНА
ЛЕБЕДЕВА САРРА ДМИТРИЕВНА - российский скульптор, график.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), член-корреспондент АХ СССР (1958). Училась в Санкт-Петербурге - в Рисовальной школе ОПХ (1906-1907), в 1910-1914 годах - в школе М.Д. Бернштейна, Л.В. Шервуда, В.В. Кузнецова.
В первые годы после Октябрьской революции 1917 года сотрудничала в «Окнах РОСТА», участвовала в реализации монументальной пропаганды плана (портреты Ж.Ж. Дантона, М. Робеспьера, А.И. Герцена и др.). Член Общества русских скульпторов (с 1926). Испытала в раннем творчестве воздействие импрессионизма, затем кубизма. В созданной Лебедевой портретной галерее современников (Ф.Э. Дзержинский, 1925; В.П. Чкалов, 1936; В.И. Мухина, 1939; С.М. Михоэлс, 1939; А.Т. Твардовский, 1943, все - бронза, ГТГ; В.Е. Татлин, известняк, 1943-1944, ГРМ; Б.Л. Пастернак, известняк, 1961-1963, ГТГ) психологически углублённая трактовка образа, выявление пластической специфики индивидуального облика сочетаются с живописно-динамичной трактовкой материала.
Лебедева создавала также серии портретных статуэток, композиции для фарфора и фаянса, этюды обнажённой натуры, работала в области монументальной пластики и декоративно-прикладного искусства. Серебряная медаль Международной выставки 1937 года в Париже, бронзовая медаль Всемирной выставки 1958 года в Брюсселе.