КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кузнецов, Алексей Александрович (07[20].02.1905, Боровичи — 01.01.1950, Москва) — советский политический деятель.

В 1922—1924 — рабочий, в 1924—1932 — на комсомольской работе в Новгородской губернии и Ленинграде. Член ВКП(б) с 1925. С 1932 — инструктор Ленинградского горкома, заместитель секретаря, секретарь райкомов ВКП(б) в Ленинграде, заведующий отделом Ленинградского обкома. Депутат Верховного Совета с 1937. С 1938 — второй секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). С 1939 — член ЦК ВКП(б). Выдвиженец А. А. Жданова . Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 — один из организаторов обороны Ленинграда, член военных советов Северного и Ленинградского фронтов и Балтийского флота. С 1943 — генерал-лейтенант. В 1945—1946 — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии. 18 марта 1946 — 6 марта 1949 — член Оргбюро ЦК ВКП(б). Секретарь ЦК 18 марта 1946 — 28 января 1949. Начальник Управления кадров ЦК ВКП(б). Вступил в конфликт с Г. М. Маленковым . С февраля 1949 — секретарь Дальневосточного бюро ЦК партии. В связи с Ленинградским делом арестован 13 августа 1949 вместе с М. И. Родионовым и П. С. Попковым в кабинете Маленкова. Приговорен к смертной казни, в 1954 реабилитирован.

Лит.: Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. М., 2001; Жуков Ю. Н. Сталин: Тайны власти. М., 2005; История Коммунистической партии Советского Союза. М., 2013; «Ленинградское дело». М., 1990; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945—1991. М., 1998.