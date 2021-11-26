КУПРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
КУПРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, член- корреспондент АХ СССР (1954 год).
Учился в частной школе Л. Е. Дмитриева-Кавказского (в Санкт-Петербурге, 1902-1904 годы), студии К. Ф. Юона (в Москве, 1904-1906 годы), в МУЖВЗ (1906-1910 годы) у А. Е. Архипова, К. А. Коровина, Л. О. Пастернака (исключён из училища как представитель «радикально-оппозиционного течения»). Один из членов-учредителей общества «Бубновый валет» (1911 год), входил в общества «Московские живописцы» (1924 год), «Бытие» (1926 год); участвовал также в выставках «Мира искусства» (1917 год, 1921 год).
Раннее творчество Куприна сформировалось под влиянием сезаннизма и кубизма. В его живописи 1910-х годы доминирует натюрморт («С тыквой», 1912 год; «С синим подносом», 1914 год; «Со статуэткой Б. Д. Королёва», 1919 год; все - ГТГ). С 1920-х годов в живописи Куприна ведущее место занимает пейзаж, в котором преобладают импрессионистические. и реалистические тенденции. Одна из главных тем его пейзажной живописи - образ Крыма, над которым он работал с 1926 года: «Улица в Бахчисарае. Полдень» (1926 год), «Бахчисарай. Чурук-Су. Полдень» (1927 год; обе - ГРМ), «Тополя» (1927 год, ГТГ). Особое место в живописи Куприна занимает индустриальный пейзаж («Завод под Москвой», 1915 год, ГТГ; «Баку. Нефтяные промыслы Биби-Эйбат», 1931 год, ГРМ и ГТГ). С 1930-х годов, под влиянием установок социалистического реализма, его произведения становятся более академичными («Беасальская долина», 1937 год, ГТГ; «Замерзающее болото», 1947 год, ГРМ).
Преподавал в Москве - в ГСХМ (1918-1920 годы), Вхутемасе - Вхутеине (1922-1930 годы; профессор с 1924 года), Текстильном институте (1931-1939 годы), МВХПУ (1946-1952 годы), также в Нижегородских и Сормовских ГСХМ (1920-1922 годы).
Сочинения:
Автобиография // Мастера советского изобразительного искусства. Произведения и автобиографические очерки. М., 1951 год. Т. 1
Методы и техника живописи // Вопросы изобразительного искусства. М., 1956 год. Вып. 3