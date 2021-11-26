КОЗИН ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОЗИН ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский эс­т­рад­ный пе­вец, ком­по­зи­тор, по­эт.

Вне­брач­ный сын куп­ца А.Г. Ко­зи­на и цы­ган­ской пе­ви­цы В.В. Иль­ин­ской. С 1924 года со­лист кон­церт­ных ор­га­ни­за­ций Ле­нин­гра­да , с 1933 года - Лен­го­сэ­ст­ра­ды (вы­сту­пал под псевдонимом Ва­дим Хо­лод­ный - в па­мять ак­три­сы В.В. Хо­лод­ной). По­пу­ляр­ность при­шла к Козину по­сле пе­ре­ез­да в Мо­ск­ву в 1935 году, в 1937-1941 годах вы­шло около 70 грам­пла­сти­нок с его за­пи­ся­ми. В го­ды Великой Отечественной вой­ны вы­сту­пал на фрон­тах. Уча­ст­ник кон­цер­та, при­уро­чен­но­го к Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года (на­ря­ду с М. Ше­ва­лье и М. Дит­рих). В 1945 году ре­прес­си­ро­ван, ссыл­ку от­бы­вал в Ма­га­да­не, был художественным руководителем Ан­самб­ля пес­ни и пля­ски имени Ф.Э. Дзер­жин­ско­го. В 1950 году ос­во­бо­ж­дён, с 1955 года ар­тист Ма­га­дан­ско­го музыкально-дра­ма­тического те­ат­ра (в 1995 году в Ма­га­да­не от­крыт ме­мо­ри­аль­ный му­зей Козина).

Про­дол­жал тра­ди­ции ро­ман­со­во­го ис­пол­ни­тель­ст­ва на советской эс­т­ра­де, в его ре­пер­туа­ре бы­ло около 3000 русских и цы­ган­ских ро­ман­сов и пе­сен. В чис­ле ис­пол­ни­тель­ских ше­дев­ров - «Прочь, пе­чаль» (сло­ва В. Яков­ле­ва) и «Я люб­лю вас так бе­зум­но» (сло­ва Ю. Ада­мо­ви­ча) Я.Ф. При­го­же­го, «Па­ра гне­дых» С.И. До­нау­ро­ва (сло­ва А.Н. Апух­ти­на), «Ни­щая» А.А. Алябь­е­ва (сло­ва П. Бе­ран­же в пе­ре­во­де Д.Т. Лен­ско­го), «Жа­лоб­но сто­нет ве­тер осен­ний» Д. Ми­хай­ло­ва (сло­ва А. Пу­га­чё­ва), «Ка­лит­ка» А. Обу­хо­ва (сло­ва А.Н. Бу­ди­ще­ва), «Ночь свет­ла» Н.И. Шиш­ки­на (сло­ва М.Д. Язы­ко­ва). С ус­пе­хом ис­пол­нял цы­ган­ские народные пес­ни («Вер­ная-ма­нер­ная», «Еха­ли цы­га­не», «За­чем бы­ло влюб­лять­ся» и др.). Ав­тор около 300 пе­сен, в том числе на собственные сти­хи; со­хра­ня­ет по­пу­ляр­ность тан­го «Осень» (сло­ва Е.Б. Бе­ло­гор­ской, 1939 год). Сре­ди ак­ком­па­ниа­то­ров Козина - Д.В. Аш­ке­на­зи.

Сочинения:

Про­кля­тое ис­кус­ст­во. М., 2005.