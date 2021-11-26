КОЗИН ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОЗИН ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский эстрадный певец, композитор, поэт.
Внебрачный сын купца А.Г. Козина и цыганской певицы В.В. Ильинской. С 1924 года солист концертных организаций Ленинграда, с 1933 года - Ленгосэстрады (выступал под псевдонимом Вадим Холодный - в память актрисы В.В. Холодной). Популярность пришла к Козину после переезда в Москву в 1935 году, в 1937-1941 годах вышло около 70 грампластинок с его записями. В годы Великой Отечественной войны выступал на фронтах. Участник концерта, приуроченного к Тегеранской конференции 1943 года (наряду с М. Шевалье и М. Дитрих). В 1945 году репрессирован, ссылку отбывал в Магадане, был художественным руководителем Ансамбля песни и пляски имени Ф.Э. Дзержинского. В 1950 году освобождён, с 1955 года артист Магаданского музыкально-драматического театра (в 1995 году в Магадане открыт мемориальный музей Козина).
Продолжал традиции романсового исполнительства на советской эстраде, в его репертуаре было около 3000 русских и цыганских романсов и песен. В числе исполнительских шедевров - «Прочь, печаль» (слова В. Яковлева) и «Я люблю вас так безумно» (слова Ю. Адамовича) Я.Ф. Пригожего, «Пара гнедых» С.И. Донаурова (слова А.Н. Апухтина), «Нищая» А.А. Алябьева (слова П. Беранже в переводе Д.Т. Ленского), «Жалобно стонет ветер осенний» Д. Михайлова (слова А. Пугачёва), «Калитка» А. Обухова (слова А.Н. Будищева), «Ночь светла» Н.И. Шишкина (слова М.Д. Языкова). С успехом исполнял цыганские народные песни («Верная-манерная», «Ехали цыгане», «Зачем было влюбляться» и др.). Автор около 300 песен, в том числе на собственные стихи; сохраняет популярность танго «Осень» (слова Е.Б. Белогорской, 1939 год). Среди аккомпаниаторов Козина - Д.В. Ашкенази.
Сочинения:
Проклятое искусство. М., 2005.