КОНАШЕВИЧ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
КОНАШЕВИЧ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ - российский график, заслуженный деятель искусств РСФСР(1945 год).
Доктор искусствоведения (1945 год).
Учился в МУЖВЗ (1908-1914 годы) у К.А. Коровина, С.В. Малютина, Л.О. Пастернака. Член объединения «Мир искусства» (1922-1924 годы). Исполнил шрифтовые композиции для памятника «Борцам революции» на Марсовом поле (1919 год, арх. Л.В. Руднев).
Один из первых и крупнейших советских художников детской книги, иллюстрировал произведения С.Я. Маршака («Дом, который построил Джек», 1925 год, и др.), К.И. Чуковского, Х.К. Андерсена (см. иллюстрации к ст. Иллюстрация), Ш. Перро, братья Гримм, А.Л. Барто, А.С. Пушкина («Сказки»); обращался также к творчеству А.А. Фета, И.С. Тургенева, Д.И. Хармса, М.М. Зощенко, А. Прево («Манон Леско», 1932 год; золотая медаль Всемирной выставки 1937 года в Париже). Сотрудничал с детскими журналами «Ёж», «Чиж», «Мурзилка» и др.
В 1936 году обвинён в «формализме» (статья «О художниках-пачкунах» в газета «Правда»), но не отступил от своих мирискуснических эстетических принципов. Во время блокады находился в Ленинграде, вёл активную творческую и выставочную деятельность.
Для иллюстраций В.М. Конашевича типичны затейливо-декоративная графическая манера, колористическая выразительность, сочетание реальности и фантазии. Его «чудотворное искусство» (К.И. Чуковский) воспитало несколько поколений детей. Автор станковых серий (виды Павловского парка; цветные автолитографии, 1921-1923 годы; «Зимние пейзажи Павловска», тушь, 1932-1940 годы, ГРМ, ГТГ), графических портретов.
Преподавал в Свободных художественных мастерских - Вхутеине (1921-1930 годы) и в ИЖСА (1944-1948 годы; профессор с 1947 года) в Ленинграде; среди учеников - В.Д. Двораковский, Г.Д. Епифанов, Л.С. Хижинский.
Сочинения:
О себе и своем деле. М., 1968.
Иллюстрации:
В.М. Конашевич. Иллюстрация к книге польских народных детских песенок «Топ-топ» (Москва, 1976). Архив БРЭ.