КАВЕРИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАВЕРИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский прозаик.

Ро­дил­ся в се­мье во­енного му­зы­кан­та. Брат Л. А. Зильбера. С 1920 года в Пет­ро­гра­де. В 1923 году окон­чил Институт восточных язы­ков, в 1924 году - Ле­нинградский государственный университет (в 1929 году - ас­пи­ран­ту­ру; в том же го­ду опуб­ли­ко­вал свою диссертация «Ба­рон Брам­бе­ус: Ис­то­рия Оси­па Сен­ков­ско­го, жур­налиста, ре­дак­то­ра»).

Уча­ст­ник литературной груп­пы «Се­ра­пио­но­вы бра­тья» (1921-1926 годы). Влия­ние Э. Т. А. Гоф­ма­на ощу­ти­мо в пер­вом опуб­ли­ко­ван­ном про­из­ве­де­нии Каверина - фан­та­стической но­вел­ле «Хро­ни­ка го­ро­да Лейп­ци­га за 18... год» (1922 год), а так­же в пер­вом сборнике но­велл «Мас­тер и под­мас­те­рья» (1923 год), ко­то­рый от­ме­чен оби­ли­ем раз­но­ли­ких пер­со­на­жей, пе­ре­жи­ваю­щих гро­те­ск­ные пре­вра­ще­ния, па­ра­док­саль­ной иг­рой с фа­бу­лой (вре­мя дей­ст­вия при­хот­ли­во варь­и­ру­ет­ся, сме­ня­ют друг дру­га стра­ны и эпо­хи).

В по­вес­ти «Ко­нец ха­зы» (1924 год) Каверин пе­ре­хо­дит к но­вой творческой ма­не­ре, об­ра­ща­ясь к пси­хо­ло­гической мо­ти­ви­ров­ке ха­рак­те­ров. До кон­ца 1920-х годов со­вме­щал литературную ра­бо­ту с на­уч­ной. В его пер­вом ро­ма­не «Скан­да­лист, или Ве­че­ра на Ва­силь­ев­ском ост­ро­ве» (1928 год) в иг­ро­вом клю­че вос­соз­да­ны ха­рак­те­ры фи­ло­ло­гов и пи­са­те­лей 1920-х годов; про­то­ти­пом главного ге­роя явил­ся В. Б. Шклов­ский.

В по­вес­ти «Чер­но­вик че­ло­ве­ка» (1929 год) Каверин раз­во­ра­чи­ва­ет био­ло­гическую идею «кон­сти­ту­ци­он­ной вра­ж­ды» ме­ж­ду ин­ди­ви­дуу­ма­ми; в ро­ма­не «Ху­дож­ник не­из­вес­тен» (1931 год) рас­кры­ва­ет дра­му не по­ня­то­го со­вре­мен­ни­ка­ми ху­дож­ни­ка-аван­гар­ди­ста. В ро­ма­не «Ис­пол­не­ние же­ла­ний» (1936 год) на пер­вый план вы­хо­дят те­мы та­лан­та и сла­вы.

Са­мое из­вест­ное про­из­ве­де­ние Каверина - ро­ман «Два ка­пи­та­на» (1936-1944 годы; Государственная премия СССР, 1946 год; эк­ра­ни­за­ции 1956, 1976 годах), от­ли­ча­ет­ся ди­на­мич­но­стью сю­же­та, мак­си­ма­ли­ст­ски чёт­ким про­ти­во­пос­тав­ле­ни­ем ха­рак­те­ров, не­под­дель­ным ро­ман­тическим па­фо­сом, имею­щим ма­ло об­ще­го с советской оп­ти­ми­стичной ри­то­ри­кой. Со­че­та­ние тра­диционных мо­ти­вов литературной клас­си­ки с современным ма­те­риа­лом обес­пе­чи­ло ус­пех ро­ма­на, во­шед­ше­го в зо­ло­той фонд литературы для де­тей и юно­ше­ст­ва.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны Каверин был кор­рес­пон­ден­том ТАСС и «Из­вес­тий» на Северном фло­те, вы­пус­тил несколько сборников рас­ска­зов, ос­но­ван­ных на ре­аль­ных со­бы­ти­ях. Во­енный опыт позд­нее был пе­ре­ос­мыс­лен Кавериным в ро­ма­не «Нау­ка рас­ста­ва­ния» (1982 год). В 1950-1960-е годы центральная те­ма твор­че­ст­ва Каверина - со­от­но­ше­ние нау­ки и нрав­ст­вен­но­сти: ро­ма­ны «От­кры­тая кни­га» (1946-1954 годы; окон­ча­тель­ная редакция 1980 год) и «Двой­ной порт­рет» (1963-1964 годы) о дра­ма­тической судь­бе био­ло­гии во вре­ме­на «лы­сен­ков­щи­ны».

К мо­раль­ным про­бле­мам нау­ки Каверин позд­нее вер­нул­ся в ро­ма­не «Двух­ча­со­вая про­гул­ка» (1977 год). В 1956 году Каверин уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции и со­став­ле­нии альманаха «Ли­те­ра­тур­ная Мо­ск­ва», бро­сив­ше­го вы­зов идео­ло­гическому офи­цио­зу. В 1970-1980-х годах об­ра­щал­ся пре­имущественно к ис­то­рии куль­ту­ры: ав­то­био­гра­фическая три­ло­гия «Ос­ве­щён­ные ок­на» (1970-1976 годы), цикл вос­по­ми­на­ний и порт­ре­тов «В ста­ром до­ме» (1971 год), ро­ман о русской ху­дож­ни­це-эмиг­рант­ке «Пе­ред зер­ка­лом» (1972 год), сборники ме­му­ар­ных и ар­хив­ных ма­те­риа­лов «Ве­чер­ний день» (1977-1978 годы) и «Пись­мен­ный стол» (1985 год), ме­му­ар­ная книга «Эпи­лог» (опубликована в 1989 году), мно­го­численные ста­тьи.

Ме­му­ар­ная про­за Каверина от­ли­ча­ет­ся от­кро­вен­но­стью, точ­но­стью ха­рак­те­ри­стик и оце­нок. В кон­це жиз­ни Каверин соз­дал так­же ска­зоч­ные по­вес­ти для де­тей «Ноч­ной сто­рож, или Семь за­ни­ма­тель­ных ис­то­рий, рас­ска­зан­ных в го­ро­де Не­му­хи­не в ты­ся­ча не­из­вест­ном го­ду» (1979 год), «Вер­лио­ка» (1981 год), по­весть «Си­лу­эт на стек­ле» (1987 год) о тра­гической судь­бе мо­ло­до­го ли­те­ра­то­ра, ро­ман о во­енных го­дах «Над по­та­ён­ной стро­кой» (1988 год), рас­ска­зы.

Сочинения:

Собр. соч.: В 8 т. М., 1980–1983;

Ве­чер­ний день: Пись­ма, встре­чи, порт­ре­ты. М., 1982;

Но­вое зре­ние: Кни­га о Ю. Ты­ня­но­ве. М., 1988 (совм. с Вл. Но­ви­ко­вым);

Эпи­лог: Ме­муа­ры. М., 1997.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.