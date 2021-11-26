КАРИМ ФАТЫХ АХМЕТВАЛЕЕВИЧ
КАРИМ ФАТЫХ АХМЕТВАЛЕЕВИЧ - татарский поэт.
Учился в Казанском землеустроительном техникуме (1925-1929 годы). До 1933 года работал в редакциях газет и журналов; в 1933-1937 годах заведующий сектором детской литературы Татарского книжного издательства. В 1938-1941 годах в заключении по обвинению в пропаганде национализма. Участник Великой Отечественной войны; погиб в бою. Начал публиковаться в конце 1920-х годов. Творчество Карима отличается жанровым разнообразием (поэмы, песни, баллады, эпиграммы, рассказы, повести, драмы, фельетоны). Поэмам «Наш памятник» («Безнен həйкəл», 1932 год), «Блеск молнии» («Яшен яктысы», 1932 год), отразившим влияние В.В. Маяковского, присущи подчёркнутая публицистичность, гражданственность. Военный опыт, воля к победе и трагическое предчувствие смерти нашли выражение в стихах и поэмах, созданных в 1942-1945 годах. Вершина творчества Карима - поэма «Зелёная гармонь с колокольчиками» («Кынгыраулы яшел гармун», 1942 год), посвящённая героизму советского солдата.