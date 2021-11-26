КАРИМ ФАТЫХ АХМЕТВАЛЕЕВИЧ

КАРИМ ФАТЫХ АХМЕТВАЛЕЕВИЧ - татарский по­эт.

Учил­ся в Ка­зан­ском зем­ле­уст­ро­ительном тех­ни­ку­ме (1925-1929 годы). До 1933 года ра­бо­тал в ре­дак­ци­ях га­зет и жур­на­лов; в 1933-1937 годах заведующий сек­то­ром дет­ской литературы Татарского книж­но­го издательства. В 1938-1941 годах в за­клю­че­нии по об­ви­не­нию в про­па­ган­де на­цио­на­лиз­ма. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны ; по­гиб в бою. На­чал пуб­ли­ко­вать­ся в конце 1920-х годов. Твор­че­ст­во Карима от­ли­ча­ет­ся жан­ро­вым раз­но­об­ра­зи­ем (по­эмы, пес­ни, бал­ла­ды, эпи­грам­мы, рас­ска­зы, по­вес­ти , дра­мы, фель­е­то­ны). По­эмам «Наш па­мят­ник» («Без­нен həйкəл», 1932 год), «Блеск мол­нии» («Яшен як­ты­сы», 1932 год), от­ра­зив­шим влия­ние В.В. Мая­ков­ско­го, при­су­щи под­чёрк­ну­тая пуб­ли­ци­стич­ность, гра­ж­дан­ст­вен­ность. Во­енный опыт, во­ля к по­бе­де и тра­гическое пред­чув­ст­вие смер­ти на­шли вы­ра­же­ние в сти­хах и по­эмах, соз­дан­ных в 1942-1945 годах. Вер­ши­на твор­че­ст­ва Карима - по­эма «Зе­лё­ная гар­монь с ко­ло­коль­чи­ка­ми» («Кын­гы­рау­лы яшел гар­мун», 1942 год), по­свя­щён­ная ге­ро­из­му советского сол­да­та.