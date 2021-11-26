ИОФАН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ИОФАН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ - Российский архитектор, народный архитектор СССР, член АА СССР.
Учился в Художественном училище в Одессе (1903-1911 годы), затем помогал брату, архитектору Дмитрию Михайловичу Иофану (1885-1961 годы), в строительстве дома в Санкт-Петербурге (до 1914 годы). Продолжил образование в Риме - на архитектурном факультете Высшего института изящных искусств (среди учителей - М. Манфреди; 1916 год) и в Инженерной школе при университетте (1919 год). Работал в мастерской известного римского архитектора А. Бразини и самостоятельно - в стилистике неоклассицизма и в духе римской барочной архитектуры (проект здания советского посольства в Риме, 1922-1923 годы и др.). Состоял в Итальянской КП, был знаком с А. Грамши, П. Тольятти и др.
По приезде в СССР построил посёлок при Штеровской ГРЭС в Донбассе (1924 год). С 1924 год работал в Москве. В работах этого периода (многие совместно с братом) проделал путь от «очищенного классицизма» к конструктивизму: квартал опытно-образцовых домов на Русаковской улице (1924-1925 годы), Опытная станция при Химическом институте имени Л.Я. Карпова (1926-1927 годы), учебный городок Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (1927-1931 годы; все - в Москве); санаторий «Барвиха» под Москвой (1926-1934 годы). Одной из наиболее значительных построек Иофана стал жилой комплекс ЦИК и СНК [так называемый Дом на набережной; 1928-1931 годы; корпуса сгруппированы вокруг 3 внутренних дворов, включают квартиры (более 500) и помещения культурно-бытового обслуживания], сочетающий новаторские конструкции [в сводчатых перекрытиях клуба (ныне Театр эстрады) и кинотеатра] с репрезентативными неоклассическими элементами (портик главного фасада).
В 1931-1948 годы Иофан был вовлечён в работу по осуществлению идеи Дворца Советов: занимался организацией конкурсов (в том числе был инициатором приглашения иностранных участников); разрабатывал конкурсные проекты (высшие премии 1931 года и 1933 года) и утверждённый вариант композиции с гигантской башней, увенчанной статуей В.И. Ленина (совместно с В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейхом). Автор советских павильонов на Всемирных выставках в Париже (1937 год; скульптурная группа «Рабочий и колхозница» В.И. Мухиной) и в Нью-Йорке (1939 год; статуя «Рабочий» В.А. Андреева), станции метрополитена «Бауманская» (1939-1944 годы), лабораторного корпуса в Институте физических проблем на Воробьёвском шоссе (1944-1947 годы; совместно с Е.Н. Стамо), здания Института нефти и газа (1949-1956 годы). Создавал многие проекты монументальных ансамблей с общественными и административными зданиями, в том числе здания Наркомата тяжёлой промышленности в Москве (1935 год), реконструкции разрушенных войной центров Сталинграда (ныне Волгоград; 1943 год) и Новороссийска (1945 год), высотного здания МГУ на Воробьёвых горах (1948 год). Руководил проектированием застройки в Москве: в Марьиной Роще, Северном Измайлове и Сокольниках (1955-1970 годы); построил ряд 16-этажных жилых домов, Государственный центральный институт физической культуры в Измайлове (1964-1974 годы). Государственная премия СССР (1941 год). Награждён орденом Ленина.
Иллюстрация:
Б. М. Иофан. Жилой комплекс ЦИК и СНК (т. н. Дом на набережной). 1928–31. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.