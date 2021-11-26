ИНАШВИЛИ АЛЕКСАНДР ИОНОВИЧ

ИНАШВИЛИ АЛЕКСАНДР ИОНОВИЧ - грузинский пе­вец (ба­ри­тон), народный артист СССР (1950 год).

В 1916 году окон­чил Музыкальное училищеще ИРМО по клас­су Е.К. Ряд­но­ва. В 1923 году со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ита­лии у Э. Джи­раль­до­ни. С 1917 года со­лист, с 1933 года заведующий ху­дожественной ча­стью Грузинского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. Вы­сту­пал на опер­ных сце­нах Ита­лии и Ис­па­нии (1923-1925 годы). Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков грузинского во­каль­но­го искусства.

Сре­ди пар­тий: Ев­ге­ний Оне­гин (од­но­имённая опе­ра П.И. Чай­ков­ско­го ), Эс­ка­ми­льо («Кар­мен» Ж. Би­зе), Фи­га­ро («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Го­ча («Да­ред­жан Ко­вар­ная» М.А. и А.М. Ба­лан­чи­вад­зе); Мур­ман (пер­вый ис­пол­ни­тель, 1919 год) и Киа­зо в опе­рах «Абе­са­лом и Эте­ри» и «Даи­си» З.П. Па­лиа­шви­ли. Пре­по­да­вал в Тиф­лис­ской (Тби­лис­ской) консерватории, в 1928-1937 годах заведующий опер­ным клас­сом, с 1942 года года профессор. Сре­ди уче­ни­ков – М.П. Ами­ра­на­шви­ли (смотри в статье Ами­ра­на­шви­ли).