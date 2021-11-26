ИНАШВИЛИ АЛЕКСАНДР ИОНОВИЧ
ИНАШВИЛИ АЛЕКСАНДР ИОНОВИЧ - грузинский певец (баритон), народный артист СССР (1950 год).
В 1916 году окончил Музыкальное училищеще ИРМО по классу Е.К. Ряднова. В 1923 году совершенствовался в Италии у Э. Джиральдони. С 1917 года солист, с 1933 года заведующий художественной частью Грузинского театра оперы и балета. Выступал на оперных сценах Италии и Испании (1923-1925 годы). Один из основоположников грузинского вокального искусства.
Среди партий: Евгений Онегин (одноимённая опера П.И. Чайковского), Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе), Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Гоча («Дареджан Коварная» М.А. и А.М. Баланчивадзе); Мурман (первый исполнитель, 1919 год) и Киазо в операх «Абесалом и Этери» и «Даиси» З.П. Палиашвили. Преподавал в Тифлисской (Тбилисской) консерватории, в 1928-1937 годах заведующий оперным классом, с 1942 года года профессор. Среди учеников – М.П. Амиранашвили (смотри в статье Амиранашвили).