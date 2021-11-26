ИГНАТОВИЧ БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ

ИГНАТОВИЧ БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ - российский фо­то­граф, фо­то­жур­на­лист и репортёр.

В 1918-1921 годах ра­бо­тал в ре­дак­ци­ях га­зет Лу­ган­ска, Харь­ко­ва, Уфы, Мо­ск­вы. В 1922-1925 годах за­ве­до­вал ре­дак­ция­ми ле­нинградских юмо­ри­стических жур­на­лов «Дре­зи­на», «Сме­хач», «Бу­зо­тёр»; в этот пе­ри­од ув­лёк­ся фо­то­гра­фи­ей.

В 1926 году стал од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей Ас­со­циа­ции фо­то­ре­пор­тё­ров при До­ме пе­ча­ти в Мо­ск­ве. С 1927 года редактор и ре­пор­тёр газеты «Бед­но­та», со­труд­ни­чал с жур­на­ла­ми «Про­жек­тор», «Ого­нёк» , «Да­ёшь», в 1930-1931 годах ра­бо­тал ки­но­опе­ра­то­ром хро­ни­ки. В 1930 году вме­сте с А.М. Род­чен­ко ор­га­ни­зо­вал груп­пу фо­то­гра­фов-но­ва­то­ров «Ок­тябрь», ру­ко­во­дил ею до рос­пус­ка в 1932 году.

Осо­бен­но­сти его сти­ля - плот­ная ком­по­нов­ка изо­бра­же­ния («Стра­ст­ная пло­щадь в дни вы­бо­ров», начало 1930-х годов), глу­бин­ное по­строе­ние ком­по­зи­ции («У Эр­ми­та­жа», 1931), ро­ман­тизм в ду­хе кар­тин мас­те­ров ОСТ («Мо­ло­дость», 1937).

В 1930-е годы воз­глав­лял от­дел ил­лю­ст­ра­ций в газете «Ве­чер­няя Мо­ск­ва», так­же «Бри­га­ду Иг­на­то­ви­ча» [Игнатович, его се­ст­ра Оль­га Все­во­лодов­на Иг­на­то­вич (1905-1984) и же­на (Е.А. Иг­на­то­вич)]; сни­мал по за­да­нию жур­на­лов «СССР на строй­ке» (в том числе се­рию «Ле­нин­град с пти­чье­го по­лё­та», от­сня­тую с са­мо­лё­та), «На­ши дос­ти­же­ния» и др.

В 1941-1945 годы ра­бо­тал в га­зе­те тридцатой ар­мии «Бое­вое зна­мя»; в 1943 году в со­ста­ве от­ря­да Сту­дии во­ен­ных ху­дож­ни­ков имени М.Б. Гре­ко­ва был по­слан в рас­по­ло­же­ние пар­ти­зан­ских час­тей в Бе­лорус­сии.

В 1950-1960-е годы за­ни­мал­ся цвет­ной фо­то­гра­фи­ей, сни­мал пей­за­жи и порт­ре­ты, со­кро­ви­ща Ору­жей­ной па­ла­ты для фо­то­аль­бо­ма; вёл сек­цию фо­то­ре­пор­та­жа в московском фо­то­клу­бе «Но­ва­тор» (1961-1965).

Иллюстрация:

Б.В. Иг­на­то­вич. «Ле­ст­ни­ца в до­ме-ком­му­не». 1931-1932. Архив БРЭ.