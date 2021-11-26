ХАРМС ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ На чтение: 1 минута

Русский поэт и писатель, участник объединения ОБЭРИУ, детский писатель.

Даниил Ювачёв родился 17 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге, в семье бывшего морского офицера Ивана Павловича Ювачёва и Надежды Ивановны Колюбакиной. Отец будущего писателя был человеком незаурядным: за свои революционные взгляды он был осужден на 15 лет каторги, несколько лет провел в одиночной камере Шлиссельбургской крепости (за эти годы взгляды его изменились – он стал глубоко религиозным человеком), откуда был отправлен на Сахалин. Там он заведовал метеорологической станцией, встречался с А.П.Чеховым. Ювачёв стал прототипом «Рассказа неизвестного человека» Чехова. К 1899 году ему вернули все гражданские права и разрешили жить в Петербурге. Он публиковался в журнале «Исторический вестник», был знаком с М. Волошиным . В 1903 году Иван Павлович устроился на службу в Управление государственными сберегательными кассами, часто был в разъездах, в воспитании Даниила участвовал в основном письмами. Даже имя будущего сына он продиктовал жене по телефону.

Даниил научился читать в четыре года. Мать писала в письме 1910 года, что сын «ужасно занят книгами, теперь это его более всего занимает... Наизусть катает целые рассказы». Мальчик получил хорошее домашнее образование, его обучали немецкому и английскому языкам. В 1915 году он поступил в реальное училище при Главном немецком училище святого Петра в Петрограде.

В 1918 году, после революции, Даниила увезли к родственникам матери в Саратовскую губернию. В 1919-м семья вернулась обратно. С 14 лет будущий писатель подрабатывал подручным монтера в больнице, где работала его мать.

В 1922 – 1924 годах Хармс (к этому времени уже появился псевдоним, который позже, в 1930-х он сам впишет в паспорт второй частью фамилии) учился в школе в Детском Селе, директором которой была его тетя Наталья Ивановна Колюбакина. В эти годы он начал писать стихи.

В 1924 году Хармс поступил в Первый Ленинградский электротехникум. В этом ему помог отец, бывший тогда заведующим счетным отделением на строительстве Волховской ГЭС, и несмотря на непролетарское происхождение, Даниила Ювачёва приняли в техникум по ходатайству рабочего комитета Волховстроя. Через год за «слабую посещаемость и неактивность в общественных работах» он был отчислен. Во время учебы в техникуме Хармс начал регулярно выступать на вечерах с чтением стихов – своих и чужих. В его программе были стихотворения В. Каменского, А. Блока , А. Белого , А. Ахматовой , В. Маяковского , С. Есенина , В. Хлебникова , Игоря Северянина и др. В его первых стихотворных опытах чувствуется влияние авангарда, «зауми» В. Хлебникова, Д. Бурлюка, А. Крученых .

Весной 1925 года Хармс начал посещать собрания Ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов, где он познакомился с А.В. Туфановым, создателем «Ордена заумников DSO». Сам Туфанов объяснял: «DSO — значение заумное: при ослаблении вещественных преград (D) лучевое устремление (S) в века при расширенном восприятии пространства и времени (О)». Хармс, наравне с поэтом Евгением Вигилянским, входил в ядро ордена. В группе Хармс познакомился с поэтом Александром Введенским, основавшим в 1922 году союз «чинарей».

В марте 1926 года Хармс был принят в Ленинградское отделение Всероссийского союза поэтов. В это же время он знакомится с Николаем Заболоцким . В сборниках Союза поэтов 1926-го и 1927-го годов появились два стихотворения Хармса – первые и последние напечатанные при жизни «взрослые» стихотворения поэта. Основной формой взаимодействия писателей с аудиторией оставались поэтические вечера, которые часто оканчивались скандалами.

В 1926 году Хармс посещал Высшие государственные курсы искусствоведения при Государственном институте истории искусств. Знакомство с И. Бахтеревым на этих курсах привело Хармса к участию в деятельности экспериментального театрального коллектива «Радикс». Хармс и Введенский начали работу над пьесой «Моя мама вся в часах», однако, несмотря на помощь К. Малевича, поставлена она не была.

1926 год – время духовного поиска для поэта. Хармс обращается к религии, одновременно увлекаясь йогой, мистическими учениями и оккультизмом.

В 1927 году «Академия левых классиков» - объединение, в которое входили Хармс, Введенский, Заболоцкий, – была преобразована в ОБЭРИУ, «Объединение реального искусства». ОБЭРИУ должно было состоять из пяти групп: литературной, изобразительной, театральной, музыкальной и кино. Объединение вошло в Дом печати в Ленинграде.

В декларации ОБЭРИУ, опубликованной в 1928 году, можно найти характеристику Хармса: «Даниил Хармс — поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла. Действие, перелицованное на новый лад, хранит в себе «классический» отпечаток и, в то же время, представляет широкий размах обэриутского мироощущения».

В декабре 1928 года обэриуты устроили вечер «Три левых часа», на котором была поставлена пьеса Хармса «Елизавета Бам». Вечер прошел успешно, однако разгромная статья в «Красной газете» положила конец масштабным выступлениям группы.

В 1928 году Хармс женился на Эстер Русаковой, с которой был знаком с 1924 года. Спустя короткое время его забрали в армию. Брак распался в 1929 года. После смены руководства Дома печати финансовое положение Хармса ощутимо ухудшилось.

В этот период Самуил Маршак, бывший в то время редактором журнала «Новый Робинзон», предложил ему обратиться к детской литературе. В феврале 1928 года в первом номере журнала для пионеров «Еж» были опубликованы первые детские стихотворения Хармса. В том же 1928 году вышли и его первые детские книги - «О том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петька Ершов ничему не верил», «Озорная пробка», «Театр». К 1930 году Хармс стал членом детской секции Всероссийского союза писателей.

В марте 1929 года за неуплату членских взносов Хармса и Введенского исключили из Союза поэтов. Но Хармс продолжал писать: в этот период были написаны фантасмагория «История Сдыгр Аппр», драматическая поэма «Гвидон».

10 декабря 1931 года Хармс был арестован как «участник антисоветской нелегальной группировки литераторов». Первоначальное решение суда о трех годах пребывания в концлагере было заменено благодаря стараниям отца, И.П.Ювачёва, на запрет проживания в крупных городах. В 1932 году Хармс поселился в Курске, куда ранее был выслан Введенский. Денег не хватало, поэтому жили впроголодь, Хармс начал испытывать трудности со здоровьем. В ноябре 1932 года поэт вернулся в Ленинград.

С 1933 года он снова выступает на стихотворных вечерах, читает стихи детям в Ленинграде и в пионерлагерях. Продолжаются встречи «чинарей». В 1934 году поэт женился во второй раз – на Марине Владимировне Малич. Материальное положение писателя ухудшалось: ему становилось все труднее публиковаться, жена не работала, и Хармсу приходилось брать деньги в долг, часто без возможности их вернуть.

Первые годы после ссылки Хармс переживал творческий кризис, практически не писал. Ситуация изменилась к 1936 году: он обратился к прозе, создал рассказы «Судьба жены профессора», «Кассирша, «Отец и Дочь». В 1937 году он формировал так называемую «Голубую тетрадь», в которую записывал произведения разной формы, жанра и объема.

В марте 1937 года в журнале «Чиж» было опубликовано стихотворение «Из дома вышел человек с дубиной и мешком», после которого произведения Хармса перестали печатать. Наступило голодное время: публикации в детских журналах были единственным заработком писателя. Несмотря на это, он продолжал писать, начал новую тетрадь «Гармониус», создал рассказы «Новый талантливый писатель», «Бытовая сценка», «Художник и Часы», «Поздравительное шествие», цикл «Случаи», посвященный жене. Летом 1939 года была дописана повесть «Старуха».

С началом Второй мировой войны , чтобы избежать мобилизации, Хармс решил симулировать психическое заболевание. Ленинградское отделение Литфонда приняло решение об устройстве писателя на некоторое время в нервно-психиатрический диспансер, где ему поставили диагноз «шизофрения». Кроме того, по болезни он начал получать пособие от Литфонда.

В 1940 году были написаны рассказы «Рыцари», «Победа Мышина», «Лекция», «Пашквиль», «Власть» и др. Последним из известных произведений стал рассказ «Реабилитация». 23 августа 1941 года Хармс был арестован, обвинен в антисоветской деятельности. Ему вменялись в вину, в частности, слова: «Советский Союз проиграл войну в первый же день, Ленинград теперь либо будет осажден и мы умрем голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камня на камне». От расстрела его спасла только справка о психическом заболевании. Хармс умер в тюрьме 2 февраля 1942 года, вероятно, от голода. Похоронен на Пискаревском кладбище.

25 июля 1960 года по ходатайству сестры Хармса Е.И. Грицыной его дело было закрыто, а сам он реабилитирован посмертно.

Сочинения

Полное собрание сочинений: В 3-х томах. СПб., 1997.

Полное собрание сочинений. Т. 4. Неизданный Д. Хармс. Трактаты и статьи. Письма. Дополнения к т. 1-3. СПб., 2001.