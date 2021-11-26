ГЮРДЖЯН ГАБРИЕЛ МИКАЕЛОВИЧ

ГЮРДЖЯН ГАБРИЕЛ МИКАЕЛОВИЧ - армянский живописец , народный художник Армянской ССР.

Окон­чил Пен­зен­ские выс­шие ху­дожественно-пе­да­го­гические мас­тер­ские (1920), где учил­ся у И.С. Го­рюш­ки­на-Со­ро­ко­пу­до­ва и др.; пре­по­да­вал там же (до 1922 года). С 1922 года жил в Ере­ва­не. Один из ор­га­низа­то­ров Общества ра­бот­ни­ков изо­бра­зительного искусства и фи­лиа­ла АХРР в Ар­ме­нии (член в 1925-1932 годах). Пи­сал пре­имущественно пей­за­жи Ар­ме­нии, в т. ч. ин­ду­ст­ри­аль­ные, от­ме­чен­ные эпическим ве­ли­чи­ем и сдер­жан­но­стью ко­ло­ри­та («Со­ору­же­ние пло­ти­ны Ши­рак­ско­го ка­на­ла», 1926; «Се­ван­занг­ст­рой», 1937; «Реч­ка Азат в уще­лье Гар­ни», 1945; все - КГ Ар­ме­нии, Ере­ван; «Сбор хлоп­ка в Ара­рат­ской до­ли­не», 1949, ГТГ). Пре­по­да­вал в Ере­ва­не - в Ху­дожественно-промышленном тех­ни­ку­ме (1923-1935 годы) и Ху­дожественном институте (1945-1952 годы; профессор с 1947 года). Ав­тор многих ста­тей об искусстве (в том числе о твор­че­ст­ве Г.Б. Яку­ло­ва).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1956). Его сын - жи­во­пи­сец-пей­за­жист Ми­ка­ел Гюрд­жян (родился в 1928 году).