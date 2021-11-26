ГУЛЯМ ГАФУР

ГУЛЯМ ГАФУР (псевдоним; настоящие имя и фамилия Га­фур Гу­ля­мо­вич Гу­ля­мов) - узбекский пи­са­тель, академик АН УССР.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. На­чал пе­ча­тать­ся с 1923 года. Вме­сте с по­этом Х.Н. Хам­зой за­ло­жил ос­но­вы но­во­го узбекского сти­хо­сло­же­ния. Ав­тор по­эмы «Ку­кан-бат­рак» (1930); по­этических сборников «Ди­на­мо» (1931), «Жи­вые пес­ни» (1932), а так­же сборника «Иду с Вос­то­ка» (1943; Государственная премия СССР, 1946), про­ник­ну­то­го пат­рио­тическими и ан­ти­во­ен­ны­ми мо­ти­ва­ми, «Сча­стье род­ной зем­ли» (1951); по­вес­тей и рас­ска­зов «Хит­ро­сти в ша­риа­те» (1930), «Яд­гар» (1936), «Озор­ник» (1936-1962 годы), «Мой сы­но­чек - во­риш­ка» (1965) и др., в ко­то­рых жи­во и ко­ло­рит­но изо­бра­же­ны народные пер­со­на­жи.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: литературно-кри­тические ис­сле­до­ва­ния «Фольк­лор - не­ис­ся­кае­мый ис­точ­ник» (1939), «Му­ки­ми» (1941), «Дра­ма о Джа­ла­лид­ди­не» (1945), «На­вои и на­ша эпо­ха» (1948) и др. Пе­ре­вёл на узбекский язык про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­кина, В.В. Мая­ков­ско­го, П. Бо­мар­ше, У. Шек­спи­ра, Саа­ди. Ле­нин­ская премия (1970, посмертно). На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на .

Сочинения:

Сочинения: в 10 томах. Таш., 1970-1978;

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. Л., 1983.