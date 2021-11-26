ГОЛЬЦ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ

ГОЛЬЦ ГЕО́РГИЙ ПА́ВЛОВИЧ. Российский ар­хи­тек­тор , гра­фик, действительный член АА СССР (1939).

За­ни­мал­ся жи­во­пи­сью у П. И. Ке­ли­на, учил­ся в МУЖВЗ (1913-1914 годы) у С. В. Ноаковского, Д. Н. Кардовского и Л. М. Браиловского, в СХУМ - Вхутемасе (1918 год, 1920-1922 годы) у Н. А. Ладовского и В. А. Фаворского. В 1924 году совершил поездку в Италию. Член Объединения современных архитекторов (с 1925 года), МАО (1926-1932 годы). Сотрудничал с А. В. Щусевым и И. В. Жолтовским. Конструктивистские проекты Гольца отличаются классическим пониманием композиции (банк в Новосибирске, 1925 год, совместно с А. В. Швидковским; прядильная фабрика в Ивантеевке, 1929 год, совместно с М. П. Парусниковым и И. Н. Соболевым, и другие), симметрией фасада (Госбанк в Минске, 1927 год), использованием мотивов архитектуры итальянского Возрождения (котельная КиевГРЭС, 1929 год, оба - совместно с Парусниковым).

Со­че­тая чер­ты кон­струк­ти­виз­ма и клас­си­ки , Гольц создавал произведения, близкие ар деко (в том числе проект диорамы и водной станции в ЦПКиО имени М. Горького в Москве, 1932 год, совместно с другими). С 1933 года работал в мастерских Моссовета над проектами реконструкции Москвы: набережные Москва-реки (1935-1937 годы), шлюз на реке Яуза (1937-1939 годы; фрески М. Ф. Оленева, скульптурный декор И. А. Рабиновича), жилые дома на Раушской набережной (1935-1937 годы), на Большой Калужской улице (1939-1940 годы, росписи Оленева; Государственная премия СССР, 1941 год) и другие. Проектировал здания театров в Москве: ВЦСПС (1933 год), имени В. Э. Мейерхольда (1933 год; оба - совместно с Парусниковым и Соболевым), Камерного (1934 год; совместно с С. Н. Кожиным) и другие.

С 1934 года преподавал в АА СССР. Создавал проекты мемориалов Великой Отечественной войны, восстановления и реконструкции Сталинграда (1943-1946 годы), Киева (1944 год), Смоленска (1944-1946 годы). Исполнял рисунки и акварели (цикл «Капиталистический мир», 1925-1928 годы, в экспрессионистском стиле; архитектурные пейзажи и др.). Оформлял спектакли Московского театра для детей («Находка, или Малютка Поле» Е. Я. Тараховской, 1924 год) и Театра имени Евг. Вахтангова в Москве («Электра» Софокла, совместно с В. И. Мухиной; 1946 год), и другие. Трагически погиб в автокатастрофе.

Иллюстрации:

Г. П. Гольц. Шлюз на ре­ке Яуза в Мо­ск­ве. 1937–39. Ху­дож­ник М. Ф. Оле­нев, скульп­тор И. А. Ра­би­но­вич.