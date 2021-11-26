ДОЙНА
ДОЙНА - государственная академическая хоровая капелла Молдавии.
Образована в 1930 году в Тирасполе К. К. Пигровым. Первые концерты состоялись на Всеукраинской (1932 год) и Московской (1933 год) музыкальных олимпиадах. С 1936 года под названием «Дойна». С 1940 года в Кишинёве, в составе Молдавской государственной филармонии (в 1940-1944 годы Молдавский ансамбль песни и танца «Дойна»); с 1977 года академический.
В репертуаре - оратории и кантаты И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, композиторов венской классической школы, С. И. Танеева, С. В. Рахманинова, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова, В. Н. Салманова, произведения молдавских композиторов - Ш. Няги, Г. Няги, С. Лунгула, И. Маковея, С. Лобеля, В. Г. Загорского, Э. Л. Лазарева, Е. Д. Доги, З. Ткач и других, обработки молдавских народных песен.
В годы Великой Отечественной войны с капеллой работал дирижёр М. Брезденюк (в 1940-1944 годах состоялось свыше 600 концертов), в дальнейшем её художественным руководителями были хормейстеры М. Н. Кононенко, В. Н. Минин, с 1963 года - В. Гарштя. Капелла гастролирует за рубежом.