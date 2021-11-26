ДОЙНА

ДОЙНА - государственная академическая хоровая капелла Молдавии.

Об­ра­зо­ва­на в 1930 году в Ти­рас­по­ле К. К. Пиг­ро­вым. Пер­вые кон­цер­ты со­стоя­лись на Все­ук­ра­ин­ской (1932 год) и Мо­с­ков­ской (1933 год) музыкальных олим­пиа­дах. С 1936 года под названием «Дой­на». С 1940 года в Ки­ши­нё­ве, в со­ста­ве Молдавской государственной фи­лар­мо­нии (в 1940-1944 годы Молдавский ан­самбль пес­ни и тан­ца «Дой­на»); с 1977 года ака­де­ми­че­ский.

В ре­пер­туа­ре - ора­то­рии и кан­та­ты И. С. Ба­ха, Г. Ф. Ген­де­ля, ком­по­зи­то­ров вен­ской клас­сической шко­лы, С. И. Та­нее­ва, С. В. Рах­ма­ни­но­ва, С. С. Про­кофь­е­ва, Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча, Г. В. Сви­ри­до­ва, В. Н. Сал­ма­но­ва, про­из­ве­де­ния молдавских ком­по­зи­то­ров - Ш. Ня­ги, Г. Ня­ги, С. Лун­гу­ла, И. Ма­ко­вея, С. Ло­бе­ля, В. Г. За­гор­ско­го, Э. Л. Ла­за­ре­ва, Е. Д. До­ги, З. Ткач и других, об­ра­бот­ки молдавских народных пе­сен.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны с ка­пел­лой ра­бо­тал ди­ри­жёр М. Брез­де­нюк (в 1940-1944 годах со­стоя­лось свыше 600 кон­цер­тов), в даль­ней­шем её ху­дожественным ру­ко­во­ди­те­ля­ми бы­ли хор­мей­сте­ры М. Н. Ко­но­нен­ко, В. Н. Ми­нин, с 1963 года - В. Гар­штя. Ка­пел­ла га­ст­ро­ли­ру­ет за ру­бе­жом.

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