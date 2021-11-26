ДЕРЖИНСКАЯ КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА
Российская певица (лирико-драматическое сопрано), народная артистка СССР.
Училась в Санкт-Петербурге у Е.И. Терьян-Коргановой, в 1914 году брала уроки в Берлине у М. Маллингер.
В 1915-1948 годах солистка Большого театра в Москве, дебютировала в партии Ярославны («Князь Игорь» А.П. Бородина). Среди лучших партий: Наташа («Русалка» А.С. Даргомыжского), Лиза, Кума, Мария («Пиковая дама», «Чародейка», «Мазепа» П.И. Чайковского), Купава, Феврония («Снегурочка», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова), Турандот (одноименная опера Дж. Пуччини, впервые на сцене Большого театра).
В 1926 году гастролировала в Париже.
Выступала как камерная певица. Отличалась высокой артистической культурой.
С 1947 года профессор Московской консерватории.