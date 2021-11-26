ДЕРЖИНСКАЯ КСЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА

Российская певица (ли­ри­ко-дра­ма­тическое со­пра­но), народная артистка СССР.

Учи­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге у Е.И. Терь­ян-Кор­га­новой, в 1914 году бра­ла уро­ки в Бер­ли­не у М. Мал­лин­гер.

В 1915-1948 годах со­ли­ст­ка Боль­шо­го те­ат­ра в Мо­ск­ве, де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии Яро­слав­ны («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на). Сре­ди луч­ших пар­тий: На­таша («Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го ), Ли­за, Ку­ма, Ма­рия («Пи­ко­вая да­ма», «Ча­ро­дей­ка», «Ма­зе­па» П.И. Чай­ков­ско­го ), Ку­па­ва, Фев­ро­ния («Сне­гу­роч­ка», «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Ту­ран­дот (од­но­именная опе­ра Дж. Пуч­чи­ни, впер­вые на сце­не Боль­шо­го те­ат­ра).

В 1926 году га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Па­ри­же.

Вы­сту­па­ла как ка­мер­ная пе­ви­ца. От­ли­ча­лась вы­со­кой ар­ти­стической куль­ту­рой.

С 1947 года профессор Московской кон­сер­ва­то­рии .