ДЕМИРЧЯН ДЕРЕНИК КАРАПЕТОВИЧ
ДЕМИРЧЯН ДЕРЕНИК КАРАПЕТОВИЧ - армянский писатель, академик Академии Наук Армянской Советской Социалистической Республике с 1953 года.
Окончил Женевский университет (1910). С 1912 года активный участник Кавказского общества армянских писателей (председатель О. Туманян). Печатался с 1893 года. Сочетание психологизма и широких историко-социальных обобщений характерно для драм «Овнан Мецатун» (1919), «Васак» (1912); иронией и гротеском отмечена комедия «Храбрый Назар» (1923). В произведениях 1930-1940-х годов реалистически воссоздана жизнь простых людей (рассказы «Сато», 1929 год, «В доме отдыха», 1924 год, «Мерке», 1929 год). Автор повести «Книга цветов» (1936), героические драмы «Страна родная» (1939) на сюжеты из национальной истории, а также романа «Вардананк» (часть 1-2, 1943-1946, переработанное изд. - 1951, русский перевод 1956) о героической борьбе армянского народа в V века под предводительством В. Мамиконяна против персов. Среди других произведений - поэтические сборники; неоконченный роман «Месроп Маштоц» (ч. 1, 1956) - о жизни просветителя, создателя армянского алфавита Месропа Маштоца; работы по литературоведению, языкознанию, историографии и искусствоведению. Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Избранное. Ер., 1950; Рассказы. М., 1954;
Собр. соч.: В 14 т. Ер., 1976–1987 (на арм. яз.).