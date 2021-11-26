АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО

Образ князя Александра Невского (1221-1263) увековечен во многих произведениях художественной литературы. Самое первое и самое известное произведение о нем – «Житие Александра Невского», написанное предположительно в конце XIII в. его современником, скорее всего, знакомым. Автор Жития рассказывает о двух победах дружины князя Александра – на Неве против шведов и против немцев на Чудском озере. «Житие Александра Невского», по сути, лирическая баллада о подвигах славных воинов.

Первую светскую биографию князя под названием «Жизнь святого Александра Невского» в 1732 г. написал историк Г.Ф. Миллер.

Александр Невский в трудах советских писателей

В ХХ веке Александр Невский стал героем повести В.Г. Яна (1875-1954) «Юность полководца» (1952), в которой рассказывается о заслугах князя в деле обороны Руси от шведов и Тевтонского ордена в 40-х гг. XIII в. Повесть стала заключительным произведением цикла писателя о событиях XIII в. в Европе и Азии, открывавшегося романами «Чингисхан» (1939), «Батый» (1942), «К “последнему морю”» (1951). В этом цикле В.Г. Ян показывал историю жестоких завоевательных походов монголо-татар, а также героическое противодействие захватчикам, прежде всего, со стороны народов, населявших будущую территорию СССР (Средняя Азия, Русь). В.Г. Ян показывал события через образы правителей и простых людей. По своему патриотическому звучанию эти произведения были особенно актуальны в период Великой Отечественной войны.

Повесть «Юность полководца» рисовала положение Великого Новгорода, остававшегося формально независимым от Золотой Орды, но подвергшегося экспансии с запада. Смерть писателя не позволила реализовать замысел единого романа о событиях XIII в. с параллельным анализом событий на Востоке и Западе. Особое внимание в своих произведениях В.Г. Ян уделял показу отрицательной роли феодальной раздробленности для обороны Руси. Произведения В.Г. Яна занимают видное место в отечественной исторической романистике в силу своей художественной выразительности и исторической достоверности.

Другим масштабным художественным произведением об Александре Невском стала эпопея советского писателя и литературоведа, переводчика и комментатора «Слова о полку Игореве» А.К. Югова (1902-1979) «Ратоборцы» (1944-1948), где Александр Невский показан одним из главных героев – защитников Руси – наряду с князем Даниилом Галицким. А.К. Югов изображает князя как мудрого дипломата и дальновид­ного политика. В романе князь приближен к народу, в чем сказалась сильная идеализация эпохи и образа князя автором. А.К. Югов получил известность как сторонник ряда псевдо-исторических концепций, отстаивавший приоритет всего исконно русского и участник борьбы с «безродным космополитизмом» (К.И. Чуковский даже охарактеризовал его в дневнике эпитетом «бездарный подонок Югов, которому я не подал руки»).

Академик М.Н. Тихомиров отмечал: «В исторической литературе личность Александра неред­ко изображается в виде удальца, который внезапным нападением разрешает все трудности и одерживает победы. В действительности это изображение очень далеко от истинной правды. Александр Невский умел сочетать смелость с дальновидным расчетом политика, и только это соединение большого политического ума и боевой храбрости позволило ему одержать победу над неприятелями».

Александр Невский является героем и других произведений художественной литературы: Белов В.И. «Князь Александр Невский» (пьеса в трех действиях); Васильев Б.Л. «Александр Невский»; Крутогоров Ю.А. «Александр Невский»; Мосияш С.П. "Александр Невский» (роман-трилогия); Обухова Л.А. «Набатное утро»; Сегень А.Ю. «Александр Невский. Солнце Земли Русской»; Субботин А.А. «За землю Русскую»; Юхнов С.М. «Лазутчик Александра Невского» и другие. В последнее время распространение получили современные исторические романы, в которых значение Александра Невского ставится под сомнение.

Образ Александра Невского в советском кино

Отражен образ Александра Невского и в кинематографе. Широкую известность получил советский художественный фильм «Александр Невский» режиссера С.М. Эйзенштейна и сценариста П.А. Павленко, посвященный победе в битве на Чудском озере 5 апреля 1242 г. Музыку к фильму написал композитор С.С. Прокофьев. Фильм появился в кинотеатрах в 1938 г. и имел огромный успех. Режиссер получил Сталинскую премию и степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. С началом Великой Отечественной войны актуальность фильма в силу его антинемецкого патриотического звучания резко возросла. Картина пережила второе рождение. В 1942 г., в год семисотлетия Ледового побоища, был выпущен плакат со словами И.В. Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков». Режиссер собрал первоклассный актерский состав. Главную роль исполнил актер Н.К. Черкасов. Консультантами фильма были профессиональные ученые историки и археологи: А.В. Арциховский, Ю.В. Готье, Н.П. Грацианский, А.А. Савич, Е.Е. Сыроечковский, М.Н. Тихомиров.

Фильм открывает сцена рыбной ловли на Плещеевом озере и диалог князя Александра с татарскими баскаками. Эйзенштейн снимал эту сцену на родине князя — у села Городище рядом с Переславлем-Залесским — холм и вал городища, где стояли тогда княжеские палаты, сохранились до сих пор.

Съемки центральной сцены фильма — битвы на Чудском озере (Ледового побоища) — из-за сжатых сроков проходили летом. Для этого на Мосфильме была создана декорация. Асфальт посыпали мелом, солью, залили жидким стеклом. Использовались деревянные «льдины», окрашенные в белый цвет.

Первый вариант сценария под названием «Русь» подвергся критике со стороны историков. М. Н. Тихомиров в рецензии «Издевка над историей» (1938) отметил, что «Авторы сценария… сделали множество фактических ошибок, непростительных для людей, хотя бы сколько-нибудь знакомых с русской историей, и дали совершенно искаженное представление о Руси XIII в.». С.М. Эйзенштейн дважды перерабатывал сценарий с учетом критики.

На излете советской эпохи был снят фильм о последних днях жизни Александра Невского под названием «Житие Александра Невского» (1991), поставленный свердловским режиссером Г.М. Кузнецовым. По сюжету князь возвращается из Орды во Владимир. В пути Александру Невскому становится плохо. Временами к нему возвращается сознание, и прошлое не дает покоя. Фильм предлагает сугубо православное видение исторических фигур и событий. Роль князя сыграл актер А.С. Горгуль.

Александр Невский в кино XXI века

В новой России Александр Невский стал героем фильма «Александр. Невская битва» (2008) режиссера И.Е. Каленова. Действие фильма происходит в 1238-1240 гг. в начале правления молодого князя Александра Ярославича в Новгороде. Александр женится на дочери полоцкого князя Александре, борется с мятежными боярами, а в финале фильма разбивает шведов в сражении, вошедшем в историю как Невская битва. Роль Александра Ярославича сыграл актер А.Г. Пампушный. По словам режиссера, «сравнений с гениальной картиной «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна нам не избежать. Но мы сняли другое кино. Не плакат и не эпос, а историю о мальчике, который вступает во взрослую жизнь и учится жить по правилам, которые диктует политика».

Образ Александра Невского из-за его героико-патриотического звучания является одним из центральных в культурной памяти народов России, в силу этого он регулярно привлекает внимание историков, сценаристов и писателей.