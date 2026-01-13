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Вторая часть лекции Владимира Мединского посвящена героям Первой мировой войны и судьбам людей, которые меняли ход истории. Поговорим об истории создания женских батальонов, европейских добровольцах в русской армии и о фронтовых судьбах знаменитых советских писателей. Как были организованы призыв и служба в Российской императорской армии накануне и в годы Первой мировой войны? Как выглядело вооружение, обмундирование и структура полков? Какую роль сыграли представители интеллигенции, студенты и женщины в боевых действиях? Что стало катализатором революций и «украинизации» армии?

Об этом и многом другом – в новой лекции Владимира Мединского.

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