ЗУЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Зуев Дмитрий Петрович (11.6.1854, Псковская губерния–4.9.1917, Петроград). Из дворян Псковской губернии. 2.11.1860 назначен пажом к Высочайшему двору..6.1871 поступил в Пажеский корпус. 17.7.1872 окончил корпус с занесением имени на мраморную доску, произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Семеновский полк и прикомандированием к лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде. 6.8.1873 переведен в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. 31.3.1874 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 10.10.1878 поступил Николаевскую академию Генерального штаба. 6.1.1879 произведен в поручики. 22.4.1881 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 23.4.1881 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Петербургский военный округ. 27.2.1882 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением состоять для поручений при штабе 1-го армейского корпуса. 21.11.1882 назначен старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии. 19.8.1883 назначен и. д. младшего делопроизводителя канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. 8.4.1884 произведен в подполковники с утверждением в должности. 20.12.1886 назначен военным агентом в Вене. 24.4.1888 произведен в полковники за отличие по службе. 12.5.1893 назначен старшим делопроизводителем канцелярии военно-ученого комитета Главного штаба. С 25.9.1894 по 7.9.1895 прикомандирован к лейб-гвардии Егерскому полку для командования батальоном. 27.11.1896 назначен начальником штаба Отдельного корпуса жандармов. 6.12.1898 произведен в генерал-майоры за отличие по службе (со старшинством с 24.4.1898). 28.10.1903 назначен состоять в распоряжении начальника Главного штаба. В 1904 г. назначен заведующим особым отделом по сбору сведений об убитых и раненых во время войны с Японией с оставлением в распоряжении начальника Главного штаба. 17.4.1905 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 19.9.1905 назначен председателем главной эвакуационной комиссии с оставлением в распоряжении начальника Главного штаба. 21.6.1907 назначен начальником 1-й пехотной дивизии. 16.6.1910 назначен командиром 25-го армейского корпуса. 10.4.1911 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. 25.9.1914 назначен командиром 29-го армейского корпуса. 16.9.1915 назначен главным начальником Двинского военного округа. 25.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. Скончался от воспаления мозга. Погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петрограде.

Жена: дочь действительного статского советника Вера Лавровна (урожденная Рудановская), владела домом в Санкт-Петербурге. Дети: Мария (род. 15.10.1879), Александра (род. 13.8.1881), Петр (род. 27.11.1883), Дмитрий (род. 9.10.1890).