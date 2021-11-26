ЮЗЕФОВИЧ ЯКОВ ДАВИДОВИЧ

Биография и военная карьера

Из литовского дворянского рода с татарскими корнями. Учился в Полоцком кадетском корпусе, в 1893 г. окончил Михайловское артиллерийское училище, после которого начал военную службу в 7-ой конно-артиллерийской батареи. Продолжил военное образование в Николаевской академии Генерального Штаба. В 1899 г. получил чин штабс-капитана и стал служить при штабе в Варшавском военном округе, занимал ряд ответственных должностей. Во время русско-японской войны 1904-05 гг. состоял при управлении генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии, дослужился до должности старшего адъютанта. После окончания войны вернулся в Варшавский военный округ. С 1910 г. состоял в Главном управлении Генерального штаба, высшем органе управления войсками Российской империи. В июле-августе 1914 г. состоял в управлении дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем, затем переведен в действующую армию, став начальником штаба Кавказской туземной конной дивизии (дело в том, что Юзефович исповедовал ислам). В феврале 1915 г. получил чин генерал-майор. Получил ряд боевых наград. В 1916-1917 гг. начальник штаба 2-го кавказского корпуса. После Февральской революции занимал должность генерал-квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем, с июня вновь в действующей армии, в сентябре 1917 г. получил чин генерал-лейтенанта, вскоре принял командование над 12-ой армией Северного фронта, а затем и возглавил все силы фронта. Не принял Октябрьской революции и в середине 1918 г. перешел на сторону Добровольческой армии. С 1 января 1919 г. возглавил штаб Кавказской Добровольческой армии генерала П.Н.Врангеля , затем занимал ряд постов. Отличился в апреле 1920 г., когда занимался строительством оборонительных линий на перешейках Перекопа, которые стремились преодолеть красные. 17 сентября 1920 г. выехал в Париж вместе с министром иностранных дел П.Б. Струве для переговоров с французами и поляками о формировании 3-й Русской армии, которую он должен был возглавить, но этому помешал Рижский мир, заключенный Польшей с Советской Россией. В эмиграции проживал в Германии, Польше и Эстонии.