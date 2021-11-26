ШКИНСКИЙ ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ

Из дворян Астраханской губернии. Окончил Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. 3.9.1875 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 13.9.1876 получил звание портупей-юнкера. 22.12.1876 получил звание фельдфебеля. 10.6.1877 окончил училище, произведен в подпоручики (со старшинством с 22.5.1877) с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Волынскому полку. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 3.8.1878 переведен в лейб-гвардии Волынский полк прапорщиком. 30.8.1878 произведен в подпоручики (старшинство с 30.8.1877). 13.10.1881 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 28.3.1882 произведен в поручики. 1.4.1883 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. 14.7.1883 назначен и. д. старшего адъютанта штаба 5-й кавалерийской дивизии. 22.11.1883 переведен в Генеральный штаб штабс-капитаном с утверждением в должности. 8.4.1884 произведен в капитаны. С 11.11.1885 по 21.10.1886 прикомандирован к 40-му пехотному Колыванскому полку для цензового командования ротой. 26.1.1888 назначен и. д. штаб-офицера при управлении начальника 13-й местной бригады. 26.3.1888 назначен и. д. заведующего передвижением войск по железным дорогам и водным путям Киевского района. 24.4.1888 произведен в подполковники с утверждением в должности. С 1.5.1891 по 1.9.1891 прикомандирован к 132-му пехотному Бендерскому полку для цензового командования батальоном. 5.4.1892 произведен в полковники за отличие по службе. 26.8.1892 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам Вологодско-Саратовского района. 21.3.1894 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам Нижегородско-Брестского района. 8.3.1899 назначен начальником военных сообщений Кавказского военного округа. 1.1.1901 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 6.12.1900) за отличие по службе. 18.6.1901 назначен генерал-квартирмейстером штаба Кавказского военного округа. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 2.7.1905 назначен и. д. начальника военных сообщений при главнокомандующем всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. 2.4.1906 назначен генерал-квартирмейстером Главного штаба. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 14.5.1907 назначен начальником 18-й пехотной дивизии. 21.2.1908 назначен начальником 3-й гвардейской пехотной дивизии. 7.6.1910 назначен командиром 1-го Сибирского армейского корпуса. 11.4.1911 назначен помощником командующего войсками Виленского военного округа. 6.12.1912 произведен в генералы от инфантерии. 22.4.1914 назначен командиром 21-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 7.10.1915 назначен командующим войсками Иркутского военного округа и войсковым наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. 31.3.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Геленджике. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. Затем в эмиграции. Проживал в Югославии. Председатель правления Общества офицеров Генерального штаба. Скончался в Панчевском госпитале.

Жена: Елена Львовна (урожденная Маршиц). Дети: Евгения (р. 11.11.1883), Вера (7.10.1884).