СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
Оперативно-стратегическое формирование Военно-морского флота СССР и Российской Федерации.
История создания
Основоположником освоения военными кораблями Русского Севера являлся Пётр I. В 1694 году он лично вывел в море два корабля и яхту. Однако впоследствии, в соответствии со стратегическими задачами, возникшими во время войны против Швеции, эти суда были переведены на Балтику. В разгар войны, опасаясь вторжения шведов через Архангельск, Пётр приказал построить Новодвинскую крепость, а несколько позже — основать Беломорскую флотилию, являвшуюся, по сути, прародителем Северного флота. В её состав к 1713 году входили уже 8 судов. Однако, как только угроза вторжения миновала, флотилия была переброшена на Онежское озеро. Судоверфи на Севере остались работать, но почти все выпущенные с их стапелей корабли уходили на другие флоты.
На протяжении многих лет постоянного воинского присутствия в северных морях у России не было — имелись лишь небольшие отряды судов, дислоцировавшихся в Белом море. Лишь почти два века спустя, осенью 1916 года, в разгар Первой мировой войны, Петроград озаботился вопросами защиты портов и морских коммуникаций на Севере. Всего за год здесь была создана Флотилия Северного Ледовитого океана, количество кораблей в которой выросло до 89, среди них имелись: 1 линкор, 2 крейсера и 4 эсминца. Данные суда выполняли задачи по проводке кораблей с военными грузами, шедших из стран Антанты.
Дальнейшему развитию флотилии помешали Октябрьская революция и Гражданская война. В 1918 году Кольский полуостров был оккупирован иностранными интервентами, большая часть судов оказалась в их руках. Некоторое количество кораблей команды увели на Северную Двину, из них была создана Северо-Двинская военная флотилия, которая принимала активное участие в боях против белогвардейских войск и установлении Советской власти на Севере. После окончательного разгрома белых и интервентов остатки их формирований ушли через Архангельск на оставшихся кораблях.
Первые годы Советской власти у союзного руководства не было времени заниматься вопросами военного присутствия в северных морях. Однако всё изменилось с постройкой Беломорско-Балтийского канала в 1933 году. 1 июня 1933 года была создана Северная военная флотилия, первые суда которой были проведены с Балтийского моря в Баренцево как раз по этому каналу. В последующие годы флотилия активно развивалась, она получила свои главные базы — Полярный и Североморск. Активно велась подготовка личного состава к плаванию в суровых арктических условиях. В 1937 году флотилия была преобразована в Северный флот. Таким образом, он является самым молодым среди всех оперативно-стратегических формирований ВМФ России.
Советско-финская и Великая Отечественная войны
В 1939 году началась война с Финляндией. Уже в первый день войны корабли Северного флота оказывали поддержку соединениям 14-й армии, которые успешно овладели полуостровами Средним и Рыбачьим, а на второй день — взяли важнейшие финские северные порты — Линахамари и Петсамо. Умелые действия моряков-североморцев позволили полностью лишить Финляндию возможности получать иностранное снабжение через северные моря. По итогам войны советское побережье на Севере увеличилось за счёт присоединения финской части, особенно полуостровов Рыбачьего и Среднего. Это позволило значительно укрепить оборону всего Кольского полуострова и залива.
В июле 1940 года командующим Северным флотом был назначен адмирал А. Г. Головко, который оставался на этом посту более шести лет. Начало Великой Отечественной войны благодаря ему флот встретил во всеоружии, полностью готовым к отражению агрессии. В его состав на 22 июня 1941 года входили 8 эсминцев, 15 подлдодок, 7 сторожевых кораблей, 1 минный заградитель, 116 самолётов военно-морской авиации, а также значительное количество береговых частей.
Немецко-фашистские захватчики стремились всеми силами прорваться к Мурманску и Архангельску, лишив СССР важнейших портов. Однако Северный флот, находясь в тесном взаимодействии с наземными войсками, сумел не допустить реализации этих планов. Гитлеровцам и их финским союзникам не удалось быстро захватить Кольский полуостров, и их продвижение было остановлено. Противник пытался наладить переброску войск и вооружения в Баренцевом море, но Северный флот помешал этим намерениям.
Усилиями моряков-североморцев было проведено 76 союзных конвоев с 4 миллионами тонн грузов, что составляет четверть от всех ленд-лизовских поставок. Кроме того, более полутора тысяч конвоев были проведены ими по внутренним морским путям. В результате боевых столкновений и налётов советской авиации враг потерял 214 судов различного тоннажа и около 1300 самолётов. 85 моряков-североморцев за мужество и героизм, проявленные в боях, получили звание Героя Советского Союза. Впоследствии, к 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, флот был удостоен ордена Красного Знамени.
Послевоенная история флота
Как и другие флоты, в послевоенные десятилетия на Северном флоте происходило масштабное перевооружение на ракетную и атомную технику. Корабли его получили возможность выполнять поставленные задачи в океане. Особенное развитие получили подводные лодки. Именно здесь в 1955 году с подлодки была впервые в мире запущена баллистическая ракета, а в 1966 году отряд северных подлодок совершил без единого всплытия кругосветное плавание. Благодаря атомному подводному флоту был достигнут паритет в господстве над Мировым океаном с Соединёнными Штатами.
Распад СССР и первые постсоветские годы явились кризисными для всего ВМФ, в том числе и для Северного. В настоящее время он является одним из ведущих оперативно-стратегических объединений ВМФ России. В его составе находятся атомные подлодки, ракетная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли, а также такие уникальные боевые единицы, как тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и атомные надводные крейсера. Перед флотом стоят задачи обеспечения безопасности прохода гражданских судов, развития военной инфраструктуры в Арктике, защиты российских морских границ в Заполярье. Ряд кораблей в 2015 году участвовал в военной операции в Сирии.