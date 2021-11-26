МООНЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1917

Моонзундская операция 1917 (операция «Альбион») — наступательная операция германской армии и флота по захвату о-вов Моонзундского архипелага в годы Первой мировой войны 1914—1918 (12—20 октября 1917), направленная на уничтожение русских морских сил и создание исходных позиций для удара по Петрограду. Общее руководство операцией осуществлял командующий 8-й армией генерал О. фон Гутьер, имевший в подчинении Морской отряд особого назначения вице-адмирала Э. Шмидта (свыше 300 кораблей и судов) и десантный корпус генерала Г. фон Катена (до 25 тыс. человек). Россия привлекла Морские силы Рижского залива вице-адмирала М. К. Бахирева (123 корабля и вспомогательных судна), минную дивизию контр-адмирала Г. К. Старка (508 мин) и сухопутные силы на островах адмирала Д. А. Свешникова (13,4 тыс. человек). М. о. началась 12 октября с высадки немецкого десанта на о. Эзель (Сааремаа) в бухте Тагалахт. 13 октября произошла корабельная дуэль из орудий у западного входа в Соэлозунд (Соэла). 14 октября немецкий линкор «Кайзер» серьезно повредил русский эсминец «Гром». 15 октября на мине подорвался германский эсминец «­­В-98». 16 октября произошел морской бой в проливе Моонзунд (Вяи­намери). 17 октября бой продолжился на рейде Куйвасту. В ходе боя броненосец «Слава» был серьезно поврежден. В тот же день командованием Балтийского флота с согласия Центробалта было решено эвакуировать архипелаг. М. К. Бахирев, принимая решение отступить на север, приказал взорвать «Славу», затопив ее на фарватере в качестве заграждения. Русская эскадра ушла на север. Немецкий флот не смог ее преследовать. 18 октября немцы овладели о. Моон (Муху). 20 октября занят о. Даго (Хииумаа). Подавляющее превосходство противника в силах, слабость противодесантной обороны и дезертирство, внесшее дезорганизацию в оборону, помешали русским удержать Моонзундские о-ва. Тем не менее, немецкое командование приняло решение отказаться от намеченного прорыва в Финский залив и было вынуждено возвратиться в Северное море. В ходе операции германская сторона потеряла 9 кораблей (миноносцы, патрульные суда, тральщик), российская — 3 корабля (броненосец, эсминец, подводная лодка). Германская сторона взяла более 20 тыс. человек пленных.

Лит. : Бахирев М. К. Отчет о действиях Морских сил Рижского залива 29 сентября — 7 октября 1917 г. // Морская историческая комиссия, Т. 1. СПб., 1998; Зайончковский А. М. Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 7. М., 1923; Косинский А. М. Моонзундская операция Балтийского флота 1917 года. Л., 1928; Чишвиц А. Г. фон. Захват Балтийских островов Германией в 1917 г. М., 1937; Пухов А. С. Моонзундское сражение. Л., 1957; Флот в первой мировой войне, Т. 1. М., 1964; История первой мировой войны 1914—1918 гг. М., 1975. С. Д. Никитенко.