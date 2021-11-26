МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
РОМАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - великий князь из династии Романовых, генерал-лейтенант (1916). Младший сын императора Александра III, брат императора Николая II.
В 1899-1904 годы, после смерти великого князя Георгия Александровича и вплоть до рождения цесаревича Алексея Николаевича, Михаил Александрович являлся наследником престола.
Получил домашнее образование, среди его преподавателей, в частности, был С.Ю. Витте.
Член Государственного совета (1901-1917 годы) и Комитета министров (1902-1906 годы). Командующий 17-го гусарского Черниговского полка, расквартированного в Орле (1909-1911 годы), командующий лейб-гвардии Кавалергардского полка (1911-1912 годы).
Покровитель Электротехнического института императора Александра III (с 1898 года). Почетный председатель Русского астрономического об-ва (с 1900 года), Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования (с 1904 года) и Комиссии по организации сборов на военный воздушный флот (с 1909 года), учреждений Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям (с 1909 года), покровитель (с 1903 года), затем почетный президент (с 1910 года) Российского автомобильного общества. Председатель Исторического музея в Москве (1905-1917 годы). Один из крупнейших российских землевладельцев (ему принадлежало свыше 120 тыс. га земли).
В 1912 году, находясь за границей, без разрешения императора Николая II как главы императорской фамилии вступил в брак с ранее дважды разведённой Натальей Сергеевной, урождённой Шереметьевской [27 июня (9 июля) 1880 - 23 января 1952 годы]. За это Михаил Александрович был уволен императором со службы, над его имуществом установлена опека, ему был запрещён въезд в Россию.
В 1915 году жене Михаила Александровича и их сыну Георгию [24 июля (6 августа) 1910 - 21 июля 1931 годы] пожалована фамилия Брасовых.
С началом Первой мировой войны Михаилу Александровичу было разрешено вернуться в Россию, он был вновь принят на службу, назначен командиром Кавказской туземной конной дивизии (1914-1916 годы), участвовал в боях на Юго-Западном фронте (награждён Георгиевским оружием). С 1916 года генерал-адъютант, командующий 2-м кавказским корпусом, с 19 января (1 февраля) 1917 года генерал-инспектор кавалерии.
Несмотря на близость к престолу, Михаил Александрович лишь эпизодически вмешивался в решение политических вопросов. В декабре 1904 года вместе с великим князем Александром Михайловичем поддержал проект реформ министра внутренних дел князя П.Д. Святополк- Мирского. В 1905-1906 годы, во время Революции 1905-1907 годов, участвовал в работе совещаний по подготовке реформ государственного строя России. В письме Николаю II от 11(24) нояюря 1916 года Михаил Александрович фактически настаивал на отставке наиболее одиозных в глазах либеральной оппозиции министров.
В ходе Февральской революции 1917 года Николай II отрёкся от престола в пользу Михаила Александровича [2(15) марта]. На следующий день под давлением членов Временного комитета Государственной думы и Временного правительства Михаил Александрович отказался от принятия верховной власти, передав решение вопроса о будущем государственном устройстве России Учредительному собранию (Акт об этом, подписанный Михаилов Александровичем, был составлен В.Д. Набоковым, бароном Б.Э. Нольде и В.В. Шульгиным на основе проекта Н.В. Некрасова).
После этого Михаил Александрович вышел в отставку, жил в Гатчине.
Во время Корнилова выступления 1917 года по распоряжению Временного правительства находился под домашним арестом. После Октябрьской революции 1917 года вновь посажен под домашний арест, 7 марта 1918 года по решению Гатчинского совета солдатских и рабочих депутатов арестован, 9 марта 1918 года по решению СНК РСФСР выслан в Пермь.
Расстрелян местными большевиками вместе со своим секретарём Н.Н. Джонсоном (обстоятельства самосуда и место захоронения Михаила Александровича неизвестны).
1 ноября 1981 года прославлен РПЦЗ в качестве новомученика российского.
Исторические источники:
Набоков В.Д. Временное правительство: (Воспоминания). М., 1991;
Письма чиновника Клопова царской семье // Вопросы истории. 1991. № 2/3;
Самосуд: Убийство великого кн. Михаила Романова в Перми в июне 1918 г.: Документы и публикации / Сост. Т. И. Быстрых. Пермь, 1992;
Мясников Г. И. Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова // Минувшее. М.; СПб., 1995. № 18;
Скорбный путь Михаила Романова: От престола до Голгофы: Документальные материалы следствия, дневники, воспоминания / Сост. В. М. Хрусталев, Л. А. Лыкова. Пермь, 1996;
Скандал в императорской семье: Из переписки великого кн. Михаила Александровича, императора Николая II, императрицы Марии Федоровны, 1912 г. // Октябрь. 1998. № 11.