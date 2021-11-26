КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ - органы военной контрразведки в российской армии в начале 20 века.
Образованы в июне 1911 года, после утверждения военным министром ген. от кав. В.А. Сухомлиновым Положения о контрразведывательных отделениях и Инструкции начальникам контрразведывательных отделений.
Предшественником КРО было созданное по повелению императора Николая II в феврале 1903 года Разведочное отделение при Главном управлении ГШ. КРО были образованы при Главном управлении ГШ и штабах военных округов.
Возглавляли КРО жандармские офицеры, которые числились прикомандированными к Военному министерству, но продолжали состоять в рядах Отдельного корпуса жандармов. Они были обязаны предоставлять свои доклады и «соображения» генерал-квартирмейстеру Главного управления ГШ и окружным генерал-квартирмейстерам через Особое делопроизводство Главного управления ГШ или старших адъютантов окружных штабов.
Жалованье по чину, квартирные деньги и суммы «на найм прислуги» начальники КРО получали в ближайшем жандармском отделении. Помощниками начальников КРО становились строевые армейские офицеры (по назначению окружных штабов) или жандармы.
Всех прочих сотрудников - чиновников, переводчиков, наблюдательных агентов - начальники КРО принимали на службу и увольняли по своему усмотрению. Координирующим центром всей военной контрразведки было Особое делопроизводство отдела генерал-квартирмейстера Главного управления ГШ.
С начала Первой мировой войны КРО были организованы при штабе Верховного главнокомандующего, штабах фронтов и армий, а в октябре 1915 года - при Морском генеральном штабе и штабах флотов.
Упразднены в 1918 году.